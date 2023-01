Ízlelgetem az elfogadhatatlan tényt. Lili immár egy éve angyalkutya. Néha úgy érzem, ez képtelenség, hiszen csak tegnap váltunk el egymástól. Máskor vénségesen vén öregasszonyként sóhajtok fel, mondván, már életek teltek el azóta, mióta utoljára láttuk egymást. Furcsán peregnek a homokórában a homokszemek akkor, amikor a vihar szelét a gyász felhői hozzák. Olykor meglódul minden, és hetek telnek el öntudatlan kétségbeesésben, lelki homályban, mindent beterítő szívködben. Máskor a napok is alig akarják követni egymást, mert a kínzó, tépő, szaggató, szilánkosra törő fájdalom túlságosan éles, szinte túlélhetetlen. Alig-alig akad megnyugvás, béke. Persze valójában mindegyik stáció hozzátartozik a búcsú kálváriájához. Ahhoz, hogy az elfogadhatatlan szúró tüskéje végül beékelődjön a szívbe. Amely még így is dobog tovább. Dobog rendületlenül. Az évszakok váltják egymást. A telet a tavasz pírja enyhíti, hogy aztán mindent felperzseljen a nyár forrósága, amire gyógyírként szolgál az ősz hűvössége. De hogy lehet az, hogy tavaly nem állt meg az idő? Hogy lehet az, hogy abban a pillanatban, amikor Lili szíve nem dobogott tovább, az enyém mégis újra dobbant? Hogy lehet az, hogy nem dermedt örök mozdulatlanságba a világ? Hogy lehet az, hogy a bensőmet megfagyasztó elhagyatottság nem vonta dérbe a glóbuszt? Hogy lehet az, hogy az élet él még akkor is, ha egy földre szállt angyali lét a végpontjához ér? Hogy lehet az, hogy a könnycseppek végül elapadnak? S hogy lehet az, hogy mégis újra és újra felszakadnak a sebek, újra és újra elárasztanak a sós cseppek? Nincsenek válaszaim, csak szorosan magamhoz ölelt emlékeim, és