Németh Ákos zöld tanácsnok (ÉSZ) most határozati javaslatot fogalmazott meg, ami szerint a közgyűlés utólagosan is támogatja a városvezetés azon döntését, ami 2022-ben az akkumulátoriparhoz kapcsolódó szombathelyi beruházási szándék visszautasítását eredményezte. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a szombathelyiek egészségére és környezetének megóvása érdekében továbbra is a fenti álláspontot képviselje.

Nemény András polgármester (ÉSZ) hangsúlyozta: amíg ez a városvezetés van, Szombathelyen nem lesz akkumulátorgyár. Végül a közgyűlés 13 egyhangú igen szavazattal támogatta Németh Ákos határozati javaslatát. A Fidesz-KDNP frakció tagjai nem nyomtak gombot.