2023-ban már minden műanyag és egyéb könnyű csomagolóanyag, például a joghurtos poharak és a buborékfóliák is a sárga színnel jelölt szelektív hulladékgyűjtő edénybe kerülnek Bécsben. A korábbiakhoz hasonlóan ez továbbra is vonatkozik a műanyag palackokra, fémdobozokra és italos kartondobozokra. A Bécs város hivatalos honlapján megjelent tájékoztatás szerint az új rend még egyszerűbbé teszi a hulladék elkülönítését: a jövőben a papírcsomagolás a papírhulladéknak fenntartott edénybe dobható, az üveggyűjtőbe az átlátszó és a színes üveg tartozik, az összes többi csomagolás a sárga kukába vagy a sárga zsákba kerül.

Az átállást az újrahasznosítási technológiák fejlődése tette lehetővé. Egyrészt sok csomagolóanyag ma már könnyebben és hatékonyabban újrahasznosítható, másrészt korszerűsítették a válogatórendszereket is: a sárga kukába gyűjtött hulladékot anyagok szerint, automatikusan válogatják szét. A műanyag csomagolásból aztán újrahasznosítás útján italos palackokat, egyéb élelmiszer-csomagolásokat, szatyrokat, szemetes edényeket, virágcserepeket, csöveket, sőt, akár még járműalkatrészeket is készíthetnek. Az újrahasznosítás így nyersanyagokat takarít meg, csökkenti a környezetterhelést és az energiafogyasztást – írja a tájékoztató, amelyből az is kiderül: a csomagolásnak a kidobáskor teljesen üresnek kell lennie, elmosni azonban már nem szükséges azokat, hiszen az újrahasznosítási folyamat során ezt megteszik a hulladékfeldolgozók.