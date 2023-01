Az előadást megelőzőn Boros András, a művelődési ház igazgatója köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta: Zsófi immár másodjára tett eleget meghívásuknak, ugyanis 2019-ben egy kazahsztáni-kirgizisztáni témájú előadással érkezett Répcelakra.

Szijártó Zsófi bemutatkozójában elmondta: hat évvel ezelőtt hozta létre blogját, egy évvel ezelőtt pedig YouTube-csatornáját, ahova azóta rendszeresen feltölti az utazásait megörökítő fényképeket, videókat. Ezekben megosztja az utazásai során szerzett élményeket és tapasztalatokat.

Zsófi 2022-ben indult útnak a Szent Jakab útként is ismert zarándokút francia útvonalán édesanyjával és férjével. Előadásában a nagyjából 900 kilométeres úton, öt hét alatt szerzett élményeket, kalandokat próbálta meg bemutatni az érdekesebb momentumok kiemelésével. - Az El Camino egy kőkemény tapasztalás. Nem szabad abba a hibába esni, hogy úgy kezeljük, mint egy kirándulást vagy nyaralást. Ez egy önismereti túra mélységekkel és magaslatokkal egyaránt, mind lélekben, mind pedig domborzatilag – fogalmazta meg az utazással kapcsolatban, majd hozzátette: a legtöbbször vallási céllal, indulnak el hívők zarándoklatra, ám a mai világban számos más mozgatórugója is lehet egy hasonló utazásnak - akár spirituális célok, de tekintheti az ember kihívásnak vagy sportteljesítménynek is az útvonal végigjárását, sokakat pedig lelki okok vezérelnek a zarándoklaton. Zsófi elmondta, édesanyjával 12 évvel ezelőtt hallgatták meg egy utazó beszámolóját, aki korábban teljesítette a zarándoklatot – ez az előadás és Az út című film inspirálta az utazásukat.

Útjuk során 38 nap alatt nagyjából 190 települést érintettek, naponta nagyjából 25 kilométert sétáltak. A zarándoklat a belső utazáson túl számos új ismeretséget is kínált számukra. Megismerkedtek több magyar zarándokkal is, köztük Rolanddal, aki korábban csacsijával járta az utat, most pedig a többi zarándokot segíti új szamarával, Puskással. De láttak embert, aki kutyával, macskával, sőt még olyat is, aki egy szobanövénnyel indult útnak. - Mindenki a maga Camino-ját járja, addig, amíg nem árt másoknak, mindegy, hogy ezt hogyan teszi – fogalmazta meg Zsófi.