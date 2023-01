Bár az időjárási előrejelzések szerint a következő napokban erőteljes lesz a felmelegedés, jelentős éjszakai fagyok sem várhatók, nem szabad elfelejtenünk, hogy tél van. Ezt az időszakot a gyümölcsfák nyugalmi állapotban töltik. Történik mindez azért, hogy erős rügyeket, majd szép és egészséges termést hozzanak. Az almát és meggyet termesztő Janzsó László szerint a gyümölcsfák még telelnek, a rügyesedés egyelőre nem indult meg. Azaz már elkezdhetjük szépen sorban a fák megmetszését. – Igaz, vannak olyan fajták, amelyek esetében a termés leszedése után, azaz ősszel javasolt a metszés, többnyire ezt télen kell elvégezni. A tavaszi időpont azért lehet kicsit késői, mert ilyenkor már megindul a fában a keringés, és óhatatlanul is kárt tehetünk a rügyekben, a virágokban. A kettő–öt centiméternél nagyobb átmérőjű ágak végét érdemes favédőszerekkel lekezelni. A korszerű készítményeknek köszönhetőn gyorsabban gyógyul be a seb, illetve megakadályozza a kórokozók bejutását, megelőzi a gombásodás kialakulását. Janzsó László felhívja a figyelmet arra is: metszéskor érdemes a fa törzséhez közelebb lévő ágakat meghagyni, és törekedni kell arra, hogy az ágakat egyformán érje napfény.

Forrás: Unger Tamás

Az nem szerencsés, ha túlterebélyesedik a fa, a távol lévő ágakon mindig kisebb és rosszabb minőségű a termés. – Az enyhe tél miatt az már most látszik, hogy tavasszal fokozottan oda kell figyelni a növényvédelemre. Mivel nem volt jelentős fagy, a kártevő rovarok is áttelelhettek. Elkerülhetetlen a lemosópermetezés. – A csonthéjasok – például a barack – esetében érdemes kicsit várni, de a többi gyümölcsfa már most is metszhető – mondja a Cákon bogyós gyümölcsöket termesztő Sulyok Enikő. – Fiatal fák esetében a fő feladat a korona kialakítása, a már említett csonthéjas fák esetében ez váza formájú legyen. Az idősebbeknél pedig keressük meg az elszáradt, a befele nővő ágakat, és azokat éles szerszámmal, metszőollóval, fűrésszel távolítsuk el. Lehetőség szerint határozott mozdulattal vágjuk le az ágat. Rendszeres időközönként a bogyós bokroknál (málna, áfonya, ribizli) érdemes fiatalító metszést végzeni. Bő terméssel hálálják meg a gondoskodást. Ha valamit elrontottunk, és levelesedés után rájövünk, hogy mégsem tetszik a fa formája, májusban, illetve nyár folyamán még javíthatunk. Ilyenkor a zöld ágak eltávolításával az is elérhetjük, hogy több napfény érje a termést – összegez a gyümölcstermesztő mérnök, Sulyok Enikő.