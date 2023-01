Tavaly szeptemberben módosították a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló törvényt, az pedig már az idei eljárásokra is hatással van. Abban nincs változás: február 15-éig kell benyújtani a jelentkezési lapokat. - Idén nehezebb lesz a hallgatóknak jelentkezniük, hiszen minden egyetemen más-más követelményeket írnak elő, érdemes alaposan tájékozódni – húzta alá Lenkai Nóra, az ELTE SEK rektori biztosa. Hozzátette, képzési portfóliójukban a sport-, a műszaki- és gazdaságtudomány, valamint a pedagógusképzés területén összesen 53 szak közül választhatnak a továbbtanulni vágyók. A követelményrendszer az intézmény honlapján és a felvi.hu oldalon tanulmányozható, és a január 24-ei jelenléti nyílt napra is várják a fiatalokat. Legutóbb, a decemberi programon több mint 600 felvételire készülő diák fordult meg náluk, a tapasztalatok alapján is elmondható: a pszichológia népszerűsége töretlen és a gazdaságtudományi szakok iránt is komoly érdeklődés mutatkozik. A képzési paletta e téren még tovább bővült, vállalkozásfejlesztési mesterszakra is várják már a hallgatókat.

- Szombathelyen, az otthonukban tudják a hallgatók ugyanazt az ELTE-s diplomát megszerezni, amit korábban csak Budapesten értek el. Az világszínvonalú és belépést jelenthet a legjobb munkahelyekre – hívta fel a figyelmet dr. Hende Csaba. Az országgyűlés alelnöke egyben arra ösztönözte a vasi diákokat, hogy ragadják meg azt a nagyszerű lehetőséget, amit az ELTE szombathelyi képzési központja nyújt helyben számukra. Az országgyűlési képviselő a pedagógusképzés kapcsán arra is utalt: az európai uniós források megérkezésével párhuzamosan a kormány három ütemben két és félszeresére emeli a pedagógusok átlagfizetését, az a tervek szerint 2025-re megközelíti a bruttó 800 ezer forintot. Azok, akik most jelentkeznek a pedagógusképzésre, már így kalkulálhatnak életpályájuk tervezésekor. Dr. Hende Csaba szólt arról is: alaptalanul és jogellenesen függesztette fel az Európai Bizottság az Erasmus-program finanszírozását 21 magyarországi, alapítványi fenntartású egyetem esetében. A döntés az ELTE-t nem érinti, de az intézmény is kiállt az ügyben az érintett egyetemek és hallgatóik érdekében. A képviselő emlékeztetett: a szomszédos Ausztriában is alapítványi fenntartásban állnak a felsőoktatási intézmények, a kuratóriumokban pedig politikusok foglalnak helyet. A magyar állam biztosítani fogja az Erasmus-program folytatásához a forrásokat a magyar hallgatók és oktatók érdekében – hangsúlyozta dr. Hende Csaba. Lenkai Nóra hozzátette, 500 Európán belüli és számos, Európán kívüli intézmény között válogatva jelentkezhetnek a féléves részképzésekre a hallgatók, akik – és ez újdonság – már a szakterületektől függetlenül is pályázhatnak olyan egyetemekre, amelyekkel az ELTE-nek Erasmus-keretmegállapodása van.