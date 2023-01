– Az év eseményeit az Építs házat, művelj kertet, teremts jövőt vidéken elnevezésű programunk témaköreire alapozva terveztük. Célul tűztük ki azt is, hogy Vasváron és a térségben minél többen találkozhassanak közvetlenül is a népfőiskola által kínált lehetőségekkel – mondta Kovács István szakmai vezető. A kulturális és közösségi események - családi kézművesfglalkozások, filmklub -, képzések szervezésétől az építészeti tervezésen és beruházásokon keresztül a könyvkiadásig nagyon sokrétű programot valósítottak meg tavaly. A könyvtárral együttműködve is rendszeresen tartottak klubfoglalkozásokat, kéthetente szerdánként pedig népfőiskolai esteket is szerveztek helytörténeti előadásokkal, könyvbemutatókkal.

– Képzéseket hirdettünk meg a népfőiskola kiemelt témaköreiből kiindulva. Nyolc alkalommal volt biokertészettel foglalkozó workshop, de nagy népszerűségnek örvendett a táplálkozási akadémia is - sorolta Kovács István. Hozzátette: 2022-ben tizennyolc felnőttképzési programjuk volt, köztük a kosárfonás, a szövés, a szappankészítés és a tűzzománcozás alapjait megismertető kurzus. Sokan érdeklődtek a hagyományos építészettel kapcsolatos tanfolyamok, például ácsmesterség, zsúpkészítés iránt.

Ugyancsak fontos része volt a képzéseknek a turisztikai és gasztronómiai kurzusok sora, köztük a hagyományos magyar cukrászat, az élménygazda, a borgasztronómia és az ételek kínálása tematikájú programok. De volt drónpilóta-, valamint civil zsurnaliszta-, gyógynövény-felismerő képzés is. – Mindezek mellett tavasszal és ősszel közre tudtunk működni a helyi vállalkozások működtetését segítő programokban – mondta a szakmai vezető. Külön öröm volt számukra, hogy a képzésekre nem csupán a Hegyhátról, hanem az ország távolabbi részeiből is érkeztek résztvevők, akiket a térség szállásadóival együttműködve fogadtak.

Tavasszal indultak el a helytörténeti érdekességeket bemutató városnéző séták, valamint új színfoltként a natúrparki séták. Ez utóbbiak a 2021-ben megalakult Vasi-Hegyhát Natúrpark természeti értékeit mutatták be az érdeklődőknek. Az év végére sikerült egy könyvet is megjelentetnie a Vasvár Népfőiskolának A Vasi-Hegyhát Natúrpark növény-, és állatvilága címmel.

Kovács István az együttműködésekről is szólt: a Domonkos Rendtörténeti Gyűjteménnyel és a Vasvári Múzeummal közösen szervezték meg a II. Domonkos Nyári Egyetemet. Helytörténet írók számára ugyancsak kínáltak képzést. Folytatták a 2021-ben elkezdett régészeti ásatást is 2022 októbere és decembere között a Szent Mihály-dombon. Az ásatás a közérdeklődés fókuszába került, nagy számban tekintették meg azt az érdeklődők.

– Nagyon fontos volt számunkra, hogy előbbreléphessünk a nagytérségi népfőiskolai központ megépítésének ügyében. Elkészíttettük az engedélyezési tervdokumentációt és Vasvár önkormányzatával együttműködésben a központi épületegyüttesnek remélhetően helyszínt adó terület, a korábbi kemping használatba vételére is sor került – ismertette Kovács István. 2022-ben több beruházást is megvalósítottak a térségben abból a támogatásból, amelyet a Lakitelek Népfőiskola közreműködésével a Nemzeti Kulturális Alap nyújtott számukra. Decemberben adták át a domonkos kolostor épületében a kolostorszálló két komfortos apartman-szobáját és 2023 első felében tervezik az oszkói volt iskola épületében létrehozott Ízes Vidék Gasztroműhely-, valamint a népfőiskolai stúdió átadását.