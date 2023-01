A bizottsági elnökkel a veleméri Szentháromság templomnál beszélgettünk, ami nem véletlen. A szakrális épület a Vas vármegyei értékek közül az egyik ikonikus helyszín, amelynek üzenet értéke van, egyúttal tanúbizonyság az értékek időtállóságáról. Aquila János freskóinak üzenete is korokon átívelő. Vízkereszthez közeledve a templom északi falán lévő betlehemi csillag a remény, egy új év kiteljesedésének a szimbóluma is egyben. Megfelelő napszakban és megfelelő fényviszonyok esetén január 6-án, Vízkereszt napján a déli irányból a templomba beáramló fénysugár a betlehemi csillagot világítja meg a Háromkirályok imádása jelenetcsoport feletti mezőben.

A Vas Megyei Értéktár Bizottság 2013-ban alakult. Jelenleg 117 értéket tartanak nyilván. Kevy Albert 2019-ben lett a bizottság elnöke.

- A 2022-es esztendőt a koronavírus járvány alóli felszabadulás évének is nevezhetjük. Az online folytatott kommunikációt felválthatta a személyes konzultáció, az alkotó közösségben való megtapasztalások világa. Az értéktár bizottság a telefonos és videókonferenciás egyeztetések helyett kihelyezett üléseket tartott. A megye különböző pontjairól beterjesztett javaslatokat döntő többségében igyekeztünk helyszíni szemlével is egybekötni - mondta bevezetőjében Kevy Albert, majd egyik emblematikus helyszínként említette a velemi Stirling-villát, ahol júniusban elfogadták a kőszeghegyaljai becsületkasszával és a Márk Rozáriummal kapcsolatos beterjesztéseket. Októberben Döröskén tartott ülést a bizottság, ott a helyi mérleggyűjtemény mellett a Velemi gesztenye és a Megyeháza nyert felvételt az értéktárba. A kihelyezett ülések nemcsak átfogóbb képet adnak a beterjesztett értékekről, hanem lehetőséget is teremtenek a helyi értékőrző, értékteremtő közösségekkel való személyes találkozásra.

Fotós: © Szendi Péter

A 2022-es esztendő az egy évvel korábban meghirdetett, Agrárminisztérium által támogatott családi értéktár vetélkedő döntőjével kezdődött januárban. A rendkívül színvonalas vetélkedő döntőjébe a hat legfelkészültebb családi csapat jutott be, és adott számot a magyar értékpiramis minden szintjének értékeiről, a helyi értékektől kezdve, Vas vármegye értékein át a hungarikumokig. A vetélkedő döntőjének zsűrijében V. Németh Zsolt akkori hungarikumokért és kiemelt nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, valamint Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke is részt vállalt. Az értékalapú ismeretszerzés megyénkben egyre népszerűbb játékos formáját azóta több értéktár bizottság is sikerrel alkalmazza.

Az értéktár döntő első három helyezettje egy Hargita megyei „értékfeltáró” utazást is nyert. Amúgy a vetélkedő a kezdetektől fogva célként fogalmazta meg a testvérmegyei kapcsolat ápolását, így Hargita megyében is volt vetélkedő. Az ottani győztesek megyénkbe látogathattak. - A program a közösségi ismeretszerzésre, a nemzetben történő gondolkodás jelentőségére, az értékfeltárásra, az értékek megőrzésének, bemutatásának helyi identitást erősítő szerepére fókuszált - hangsúlyozta a bizottsági elnök.

- A Vas Vármegyei Értéktár munkájának keretét - és egyben a folytonosságot is jelentő vezérfonalat - az értékalapú gondolkodás adja. Az a fajta gondolkodás, amely - a magyar nyelv szépségében is többször megmerülve - még tudja milyen érték a mérték. Az a fajta mérték, amely szilárd talajra építi házát, egészséges gyökerű faként hoz termő ágakat, virágzik, hullajtja termését, lombját. Nem feledve hol él, honnan származik. Nem csak emlékezik, de cselekszik is. Közösségben a helyi, a vármegyei, az országos, a Kárpát-medencei magyar és az egyetemes keresztény értékek mentén. Rá bízott feladatként a vármegyei karakter megőrzésén, bemutatásán és a helyi értékek kiteljesítésén fáradozik - zárta a szavait Kevy Albert.