– A 2022. év eseményeit az Építs házat, művelj kertet, teremts jövőt vidéken elnevezésű programunk témaköreire alapozva terveztük. Célul tűztük ki azt is, hogy Vasváron és a térségben minél többen találkozhassanak közvetlenül is a népfőiskola lehetőségeivel – kezdte Kovács István szakmai vezető. Elmondta: a kulturális és közösségi események, képzések szervezésétől az építészeti tervezésen és beruházásokon át a könyvkiadásig sokrétű tevékenységet valósítottak meg, köztük a családi kézműves-foglalkozásokat és filmklubot is. A szervezet a könyvtárral együttműködve is rendszeresen tartott klubot, népfőiskolai esteket. – Képzéseket hirdettünk meg a népfőiskola kiemelt témaköreire alapozva. Nyolcszor volt biokertészeti workshop, népszerűségnek örvendett a táplálkozási akadémia is – mondta a vezető. Hozzátette: 2022-ben a tizennyolc felnőttképzési programjukra nem csupán a Hegyhátról, de távolabbi országrészekből is jöttek. Tavasztól indultak a helytörténeti és a natúrparki séták; a Vasi-Hegyhát Natúrpark természeti értékeit mutatták be. Az év végére sikerült egy könyvet is megjelentetni A Vasi-Hegyhát Natúrpark növény- és állatvilága címmel. Kovács István az együttműködésekről is szólt: A Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemén - nyel és a Vasvári Múzeummal közösen szervezték meg a II. Domonkos Nyári Egyetemet. Helytörténetírók számára ugyancsak kínáltak képzést. Folytatták a 2021-ben elkezdett régészeti ásatást is 2022 októbere és decembere között a Szent Mihály dombon. Az ásatás a közérdeklődés fókuszába került, nagy számban tekintették meg azt az érdeklődők.