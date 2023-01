Az Alsó-Ausztriai Erdőszövetség és az Alsó-Ausztriai Agrárkamara a közelmúltban tartotta meg a hagyományos keményfa-áverést. A helyszín ezúttal is Heiligenkreuz volt. A huszonegyedik mustrára 177 erdőgazdálkodó 1843 fájára lehetett licitálni. Főként tölgyfát kínáltak. A szövetség internetes oldalán található tudósítás szerint 283 rönk érte el a köbméterenkénti 1000 eurós árat. Az átlagár egyébként 650 euró volt. A legdrágább fáért 12 ezer eurót fizettek ki. A 140 éves, hét méter átmérőjű tölgyet a weidlingbachi erdőben vágták ki.

- A mostani mustra is mutatja, hogy a szakértelemmel és odafigyeléssel végzett munka nyereségessé teheti az erdőgazdálkodást – összegzett Franz Fischer, az Alsó-Ausztriai Erdőszövetség elnöke. – A 650 eurós, egyébként rekord átlagár is bizonyítja, hogy a jó minőségű fára megvan a kereslet. Az akció minden évben a vidéki erdőgazdálkodók, kisebb cégek számára jó bemutatkozási lehetőség is. A liciten harminchat vásárló jelent meg. Az ausztriai vevők mellett érkeztek kereskedők Magyarországról, Németországból, Csehországból, valamint Svájcból is.