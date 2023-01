Mint arról lapunkban korábban többször beszámoltunk, a kormány a tízezer lakos feletti városok után a tízezernél kisebb települések számára is biztosított rezsitámogatást. Az 1-es vasi választókerület tíz önkormányzata 82 millió forint, Észak-Vasvármegye 99 települése 416 millió forint, a 3-as választókerület ugyancsak 99 települése 550 millió forint pluszforráshoz jutott.

- Ebben a mostani nehéz és bizonytalan helyzetben minden támogatás jól jön az önkormányzatoknak – ezt erősítette meg Fehér Ferenc, Ikervár polgármestere. – Tudni kell, a falunkban működő szélturbinák, pontosabban az ebből származó bevétel miatt önkormányzatunk az adóerőképesség-számításnál viszonylag jó helyen szerepelt, emiatt bizonyos esetekben kevesebb állami hozzájárulást kaptunk a feladataink ellátására. Most azonban nagy örömünkre, a kormány döntésének köszönhetően, mintegy húszmillió forint támogatásban részesülünk.

Megtudtuk, a pluszforrást az önkormányzat a közvilágítás fenntartása, a zöldterületek-, a temető karban - és tisztántartása mellett a közétkeztetésben dolgozók bérére fordíthatja.

- Mostanában kapjuk meg az áram- és a gázszámlákat – tette hozzá a faluvezető. – A háború előtti időszakhoz képest többszörösére megemelt árakat kell kifizetnünk. Így, ahol tudunk, takarékoskodunk. Amikor az óvodát korszerűsítettük, még nem tudtuk, hogy előállhat a mostanihoz hasonló helyzet. Ám, mivel az önkormányzatunk erdős területekkel is rendelkezik, előrelátóan az óvodánk felújításánál egy faelgázosító kazánt is beszereltünk. Azóta már egy másik intézményünkben, a polgármesteri hivatalban is így oldjuk meg a fűtést. Ebben a két létesítményben idén még nem kellett bekapcsolni a gázt. A közvilágítás égőit ugyancsak évekkel korábban LED-ekre cseréltük ki. A költségeket nem egy összegben fizettünk meg, hanem részletekben elosztva. Az áramszámlánkon emiatt még nem látszik a csökkenés. Amint letelik a futamidő, már érezhetően kevesebb lesz majd a kiadásunk.