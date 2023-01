Teodóra úgy véli, a téli szünet akkor lenne az igazi, ha havas lenne, hiszen a hógolyózás, a szánkózás és a korcsolyázás rengeteg izgalmas élményt adna a gyerekeknek. Ám azért, mert éppen nem esik a hó, még nem kell lemondani a szabadtéri programokról – ő négy gyermekével, a 14 éves Jácinttal, a 12 éves Bogicával, a 8 éves Gerdával és a 6 éves Francival például a Sárvári Arborétumot látogatta meg, ami télen is számos szépséget kínál a látogatóknak. Emellett a gyerekek szívesen töltöttek időt Fertőszentmiklóson egy állatsimogatóban is. Bár kirándulásokat szervezni olykor igen költséges dolog, ha a szülők megtehetik, csodás napokat szerezhetnek a szünidejüket töltő apróságoknak. Dóriék egy napot töltöttek el Budapesten városnézéssel és cirkuszlátogatással, a hétvégén pedig gyerekkoncertre készülnek.

- A picik nálunk nagyon szeretnek bábozni, egyik karácsonyra bábszínházat kaptak. A bábok száma azóta folyamatosan bővül, most épp a gyerekek rajzolnak hozzá újakat és nekünk, szülőknek találják ki a mesét. A nagyok pedig filmezni szeretnek. Maguk készítenek videókat amit délután "vetítenek" le nekünk. Saját magukat és minket is jól elszórakoztatnak – meséli az anyuka, aki azt is hozzáteszi: most, hogy mindegyikük otthon van, különösen nagy örömet ad nekik a közös főzés, amiből az életkorának megfelelően mindenki igyekszik kivenni a részét. Valamint a társasjátékok is benne vannak a mindennapjaikban.

Lévén, hogy anyukájuk a kézműves termékeit árulja és foglalkozásokat is tart gyerekeknek, Dóri gyerkőcei is rengeteget kézműveskednek, tegnap például levegőre száradó gyurmából alkottak különböző tárgyakat, figurákat.

- Emellett elkezdték a farsangi terveiket is szövögetni. A jelmezeket együtt találjuk ki, a picik hajlamosak elrugaszkodni néha, de mivel én varrom nekik azokat, próbálom a praktikumot figyelembe venni és a könnyedebb dolgokat javasolni. Tavaly hattyú és popcorn volt a két pici, Jácint idén papnak öltözik – meséli az édesanya, aki azt is elmondta: természetesen a szünidőben a tanulás sem maradhat el. - A kötelezőket elvégzik, de nem visszük túlzásba, hosszú volt most ez a félév az őszi szünet elmaradása miatt. Elfáradtak, nekik is pihenni kell – vélekedik Gergely Teodóra.