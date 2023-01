Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármester a közelmúltban kapott értesítést arról, hogy a település jelentős forrást, 350 millió forintot nyert a Katica Óvoda és Mini Bölcsőde teljes felújítására. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy 2016-ban is pályázott az önkormányzat, akkor 35 forintot nyert, de három sikertelen közbeszerzés után nem valósult meg a beruházás, amely a felújítás mellett egy tornateremmel való bővítést is tartalmazott volna. Az ok, amiért meghiúsult a projekt, egyszerű: kétszer akkora, mintegy 70 millió forintos költséggel kellett volna számolni.

-A most elnyert forrásból megvalósul a tető és a nyílászárók cseréje, emellett energetikai korszerűsítést hajtunk végre. Kondenzációs gázkazánban és hőszivattyúban is gondolkodunk, emellett tervben van a napelem-rendszer kapacitásának bővítése is - mondta a polgármester, aki az energiatakarékosságot kiemelten kezeli a projektben.

Sor kerül a villamosvezetékek cseréjére, valamint az épület szigetelésére is, utóbbira nagy szükség van, hiszen régóta küzdenek beázással. Az óvodaudvaron található régi játékok helyére újak kerülnek, emellett az épület belső elrendezését is módosítják úgy, hogy ha lenne lehetőség, akkor egy tornateremmel könnyen bővíthessenek.

A polgármester arra számít, hogy március végére készen lehetnek a kiviteli tervek, és optimális esetben nyár elejére lefolytathatják a közbeszerzési eljárást is. A tervek szerint a nyári szünetben gőzerővel menne a munka, amely nagy volumenű, így 8-10 hónapig is eltarthat. Az ötven óvodás és bölcsődés elhelyezésén már most gondolkodnak, nyolc alternatív helyszín is felmerült erre vonatkozóan.