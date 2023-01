Három hete Horváth Soma, a városüzemeltetéséért is felelős alpolgármester jelentette be a munkálatokat a tó mellett, ahol akkor már folyamatban volt a munka. – Előreláthatólag két-három hetet vesz igénybe a munka – hangzott el, hozzátéve: az időjárás függvényében természetesen változhat az időtartam. Azóta zordabbra fordult az időjárás, nemcsak eső, de némi hó is hullott Szombathelyen.

Forrás: Unger Tamás

Hétfőn megkérdeztük: hogyan állnak a munkálatok. A polgármesteri hivatal kommunikációs vezetőjétől, Kéner Balázstól megtudtuk: az időjárás csak néhány napig akadályozta a munkát. Nem várt lassítási tényező azonban akadt: nem gondolták az elején, hogy en - nyire összetömörödött az aljzat. Eddig nagyjából a szükséges munkák fele készült el. Az ígéret szerint a felújítás a sétányavató programjaival érintett részeken február 6-ig befejeződik.