A pozitív eredmények már most láthatók: a háborítatlan területen a vonulási időszakban például hét-nyolc darumadár is megjelent. Az Abért-tó szomszédságában komplex munka folyik. A nagy vízfelületet a madarak a magasból könnyen észreveszik, a szakemberek pedig szeretnék megteremteni számukra az ideális életfeltételeket. A korábbi szántóterületeken vízállásokat hoznak létre, visszaállított réteken szarvasmarhákat legeltetnek. A Kerca-patak partján pedig a vízi gerinctelen fauna életterét, életminőségét szeretnék javítani. A tervezés itt is megtörtént, jelenleg az engedélyeztetés folyik. Mindezek mellett a nemzeti park igazgatóságánál is várhatók beruházások. Szeretnének egy új fedett helyet és javítóműhelyt kialakítani a területek gondozásához, műveléséhez használt gépek számára.

Az őrségi réteken szarvasmarhákat legeltetnek

Forrás: Szendi Péter