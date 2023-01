A mustra elején a Tóth Kálmán is nagy izgalommal beszélgetett a gazdatársaival. – A jótanács mindig jól jön, hiszen folyamatos a fejlődés – mondta Tóth Kálmán, aki jelenleg fél hektáron tart szőlőt. A bort pedig kizárólag értékesíti.

- Szövényi Áron szakvéleménye is megerősített bennünket abban, hogy helyes az az irány, amin elindultunk - fogalmazott a rendezvény végén Tóth Marcell, a már említett borász, aki a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület vezetője is egyben. – A koronavírus járvány előtt megtartott rendezvényeinket, köztük a borversenyt, a nyitott pincék napját, a szüreti fesztivált idén is szeretnénk megszervezni. Azon vagyunk, hogy a programokat bővítsük is. Ennek jegyében február 11-én mókás, jelmezes forraltborozás lesz a szőlőhegyen. Az is örömteli, hogy az elmúlt időszaban többször is meghívást kaptunk a burgenlandi rendezvényekre, az invitálást mi is igyekszünk viszonozni.

A látottakkal, tapasztaltakkal Horváth Zoltán polgármester is elégedett volt. – Korábban többször elmondtam, Csepreg városának az egyik kitörési pontot a borturizmus jelenti – fogalmazott a városvezető. – Tavaly, év végén több mint ötszázan vettek részt a téli forralt boros túrán. Bízunk benne, hogy ez az nagy érdeklődés idén is kitart. A csepregi bort főként helyben, illetve a térségben értékesítik. A kereslet pedig folyamatosan nő.