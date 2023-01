- A Vas Vármegyei Önkormányzat 2021 december elején kötött támogatási szerződést a TOP-programban a Közös jövőnk Vas vármegye projekt megvalósítására. A projektben a konzorciumvezető vármegyei önkormányzat mellett a Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület és a Hegypásztor Kör is részt vesz - tudtuk meg Majthényi László elnöktől.

Hozzátette: - A projekt célja, hogy tudatosabbá váljanak a helyi és térségi közösségek, elterjedjen az öngondoskodó képesség, kibontakozzon a helyi és területi identitás. A projekt eredményeképp közösségi, térségi, megyei és települési identitást erősítő akciók valósultak meg, melyek által fejlődött a közösség egymás iránti felelősségtudata. Az akciók 2023-ban is folytatódnak - tájékoztatta lapunkat az elnök. Kitért arra is, hogy 2022 decemberében lehetőség nyílt a projekt határidejének meghosszabbítására és többlettámogatás igénylésére. Ennek köszönhetően pedig újabb akciók, események valósulhatnak meg. Így egy gasztronómiai könyv kiadását is tervezzük, amely a Vas vármegyei identitás erősítését szolgálná. A könyvben a vármegyénkre legjellemzőbb ételeket kívánjuk bemutatni - tette hozzá Majthényi László.

A vármegyei önkormányzat felhívásában arra ösztönöz mindenkit, hogy küldje el a lakóhelye, tájegysége azon ételeinek receptjét, amit igazi vasi ételnek tart. A recepteket a következő címeken várják február végéig: a [email protected] e-mail címen vagy a Vas Vármegyei Önkormányzat címén „vasi ételek” 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. szám alatti postacímen.