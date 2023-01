Az akciók jellemzően a karácsonyt követő napoktól kezdődően január közepéig tartanak. Ilyenkor az ünnepi díszeket, csomagolókat akár 70, de jellemzően inkább 30 százalékos kedvezménnyel árusítják az üzletek – érdemes már egy évvel előre gondolkodni. Az elektronikai eszközök többségét szezontól függetlenül keresik a vásárlók, talán ez is lehet az oka annak, hogy újévi készletkisöprés címmel csupán 5-10 százalékos kedvezményt kínál az egyik, vármegyénkben is jelen levő elektronikai üzletlánc.

A lakberendezési termékek iránt érdeklődőknek is kedveznek a téli kiárusítások. Az egyik legnépszerűbb ilyen bolthálózat hirdeti: a vásárló akár 65 százalékot is megtakaríthat náluk. Bár az üzletben a legtöbb termékre maximum 20-30 százalékos kedvezményt kínálnak, akadnak ott jó fogások is: egy memóriahabos párnát például 70 százalékos kedvezménnyel, csaknem 8 ezer forint helyett 2200 forintért árulnak.

Horváth Ibolya, egy népszerű szombathelyi butik tulajdonosa elmondta: üzletében már szokássá vált, hogy a téli kollekció utolsó darabajit viszonylag gyorsan igyekszik kiárusítani a tavaszi ruhák érkezése előtt, így, - a szezonhoz nem köthetőek kivételével – 50-70 százalékkal olcsóbban adják el azokat. Hozzátette, vásárlói köre nagyjából állandó, de az akciók időnként bevonzanak hozzájuk új vevőket is. Mint mondja, igyekszik továbbra is viszonylag elérhető áron adni termékeit, így egyelőre nem tapasztal csökkenést az üzlet forgalmában. A kereskedő arról is beszélt, hogy ezen a télen az előző években megszokottnál jóval korábban kezdték el keresni a tavaszi kollekciót, vélhetően az enyhe időjárás miatt.