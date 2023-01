Korábban beszámoltunk róla, több mint 630 millió forintos összeggel kiemelkedően magas rezsitámogatásban részesült Szombathely. – Ez ékes cáfolata mindazoknak a rosszindulatú hazugságoknak, amiket a városvezetés hosszú évek óta tölcsérrel próbál a szombathelyiek fejébe beletöltögetni – kommentálta akkor Hende Csaba a bejelentést.

A tízezezer lakos feletti önkormányzatok támogatása után a kistelepülések megsegítéséről is döntött a kormány. Vas vármegye 1. számú választókerületében tíz kistelepülés összesen 82 millió forintot kap. – Ez átlagosan több mint nyolcmillió forintot jelent településenként, de a pontos összeg kiszámításánál figyelembe vették a települések méretét és az intézmények számát. A közvilágítással, a gyermekintézmények fenntartásával, a gyermekétkeztetéssel járó többletköltségek támogatására fordítható a pénz, amely havi részletekben érkezik majd és amelynek összegét az évben kétszer még felülvizsgálják – mondta el megkeresésünkre Szombathely és térségének országgyűlési képviselője. Hozzátette: – Az érintett polgármesterek visszajelzései alapján úgy gondolom, nagy megelégedéssel és örömmel fogadták az összeget. Most készítik a települések az éves költségvetéseiket, csak titokban számítottak erre a segítségre, de most, hogy hivatalossá vált, nagy könnyebbséget jelent a tervezésben.