- A 15 százalékos nyugdíjemelés tükrözi azt az elkötelezettségünket, amiket a nyugdíjak reálértékének megőrzése ügyében tettünk. A 13. havi nyugdíjjal, amelyre szintén kihat ez a 15 százalékos emelés, látható, hogy ezt a törekvésünket éves szinten siker fogja koronázni. Ez év végére várhatóan egyszámjegyűvé válik az infláció, így éves szinten szétterítve, elmondható, hogy a nyugdíjasok életszínvonalát a sajnálatos háborús infláció nem fogja érinteni – emelte ki dr. Hende Csaba a januári nyugdíjemelés kapcsán. Hozzátette: - Ide tartozik egy napokban megjelent hír: a Politico brüsszeli portál azt közölte, hogy az Európai Unió tagállamainak Oroszországgal folytatott kereskedelme a szankciók ellenére igen jelentősen megnőtt. Miközben arról beszélünk, hogy Oroszországgal meg kell szakítani a kapcsolatokat, a valóság az, hogy az európai államok pont az ellenkezőjét tették – szögezte le.

Az országgyűlés alelnöke a kormány külkapcsolati és külgazdasági politikája kapcsán aláhúzta: - A magyar érdek az, hogy a magyar embereknek megfizethető áron legyen áramuk, gázuk, élelmiszerük, béke és biztonság. Minket kizárólag a magyar érdek vezet, semmilyen külföldi elvárást, semmilyen kívülről ránk erőszakolt álláspontot nem fogunk sem elfogadni, sem teljesíteni.

SZJA-mentességet kapnak a 30 év alatti anyák

- A családtámogatás rendszerét nemcsak fenntartjuk, hanem tovább is erősítjük – erről is beszélt dr. Hende Csaba. - Korábban a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák életre szóló személyi jövedelemadó-mentességet kaptak. Most azoknak az anyáknak, akik 30 éves koruk előtt szülnek, a 30. életév betöltése évének utolsó napjáig szintén SZJA-mentességet biztosít az ország. Ettől azt reméljük, hogy az egyébként tervezett és kívánt gyermekek korábban megszülethetnek – tette hozzá. Az országgyűlés alelnöke szólt arról is, hogy a magyar nemzet, identitás és nyelv megőrzését is szolgálják ezek az intézkedések.

Falusi csok ott, ahol csökken a népességszám

Továbbra is elérhető a falusi csok, amivel adott településeken használt lakás vásárláshoz, felújításhoz, korszerűsítéshez juthatnak az otthonteremtők. Vas vármegye 1-es számú választókerületében több településen is igénybe vehető a támogatás: így Bucsuban, Dozmaton, Felsőcsatáron, Nardán, Pornópátiban, Horvátlövőn és Vaskeresztesen is.

- Vannak olyan szerencsés települések, amik azért maradnak ki ebből a körből, mert nem csökken a lélekszámuk. Itt nem általában véve a falun élők támogatásáról, hanem azoknak a településeknek a revitalizációjáról, a fiatalok helyben maradásának, illetve máshonnan való odaköltözésének támogatásáról van szó ott, ahol több éves átlagban csökkenő népesség figyelhető meg –összegzett az országgyűlési képviselő, hozzátéve: A Szombathely környéki falvak közül többen ez a veszély nem fenyeget, amit az is mutat, hogy sok helyen kellett gyermekintézményeket nyitni. Példaként Sét is említi, ahol tavaly új óvodát adhattak át.