Csorba Terézia Kitti kutyatréner úgy gondolja, a kisgyermek korára tekintettel nem létezik olyan, hogy túl korán fogadunk mellé örökbe kutyát, viszont érdemes nagyon odafigyelni és a kutyának és a gyereknek is határokat felállítani. Emellett fontos az életkori adottságokat figyelembe venni a gyermeknél.

Ha a kutyus volt előbb a család tagja és mellé érkezik meg a kisbaba, az állattal éreztetni kell, hogy az új jövevény érkezésétől függetlenül még az is a család része, nem szabad kizárni a közös programokból. - Az, hogy a kutyák mennyire jönnek ki a gyerekekkel a gazditól is nagyban függ. Én mindig javaslom a szobakennelt, ami által a kutya is és a gazdi is kap egy privát szférát. Fontosnak tartom a gyerekeket is az elején hozzá szoktatni ahhoz, hogy hogy bánunk a kutyával. Nem zavarjuk evés, alvás közben, nem csapkodjuk és nem visszük túlzásba az ölelgetést – fogalmazza meg Kitti. Mint mondja, a kisebb termetű kutyák törékenyek, félősek így azoknál oda kell figyelni, hogy a kisgyerek hogyan nyúl feléjük, illetve egy nagy testű kutyánál épp a fordítottja: esetükben arra kell figyelni, hogy akaratlanul se tegyenek kárt a gyerekekben.

Úgy gondolja, hogy az összeszoktatás során minden a gazdi türelmén múlik. Ez egy lassabb, fokozatos folyamat. A szakember azt tanácsolja, hogy először mindig kevés, de tartalmas időt töltsenek együtt a gazdi, a gyerek és a kutya. Fontos, hogy adjunk a kutyának elegendő időt ahhoz, hogy megismerje és megszokja az új környezetét. Ha lehetőségünk van rá, szeparáljuk el először a kutyát és a gyereket, hogy a kutya nyugodt körülmények között szokjon hozzá az új lakásához és a gyerek zajához. Ha a kisbaba érkezik a családba, akkor is csak rövid időre „engedjük össze” őket, amíg megnézik egymást. Ha a kutya nyugodtan tud viselkedni, nem „mancsol rá” a bébire vagy nem ugrik rá és nyugodtan viselkedik a közelében, akkor felügyelet mellett közel mehet hozzá, meg is szaglászhatja. A közös séták a négylábú barátaink kötelék erősítői, így a következő lépcső a babakocsival és kutyussal sétálás lehet.

- Ha a gyerek idősebb, akkor pedig mondjuk el neki a határokat mit miért lehet a kutyussal és mi az amit nem szeret. Képes lesz megérteni, hogy nem dá-dá, hanem simi-simi – magyarázza Kitti, majd hozzáteszi: ha a gyereknek éppen olyan napja van, hogy nincs kedve a szüleire hallgatni, akkor jöhet a szoba kennel, és ha a kutyus meg felelően hozzá van szoktatva, akkor ott nyugodtan tudja kipihenni magát.

Ha a kutya volt előbb a család tagja, fontos, hogy éreztessük vele, hogy még ő is fontos. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a már kialakult napi rutinját megpróbáljuk a lehető legjobban megtartani. Illetve, a bébi érkezése előtt is kezdjük el az új szabályokhoz hozzá szoktatni. Ha ügyesen viselkedik, dicsérjük meg. Később, ha már megszületik a baba, és kedvesen közeledik hozzá, azt hagyjuk neki. Ezekből tudni fogja, hogy ő is a család fontos része.

- Ha a szülők elég kitartóak és mindent megtesznek azért, hogy egyik fél se sérüljön, a kutya és a gyerekek között egy fantasztikus, leírhatatlan kötelék alakulhat ki. A legjobb barátok tudnak lenni, ha megfelelően tanítjuk őket – fogalmazza meg a tréner.