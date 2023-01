-Száz év telt el azóta, hogy községünk visszatért Magyarországhoz. Az évforduló alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk, számot vessünk. Az örömbe sajnos, tragédia is vegyül. Szomorúság számunkra plébánosunk, Pataki Ferenc elvesztése, akit kíméletlenül meggyilkoltak. A köztudatban úgy maradt fenn, hogy a szabadcsapatosok szekér után kötve Szombathely irányába vonszolták. Holttestét a Náraihoz közeli erdőben találták meg - idézte a korabeli eseményeket a szónok, majd arra is kitért, hogy ebbe a régióba a határmegállapító bizottság szállt ki, és helyi meghallgatásokat tartott a lakosság nemzeti érzületéről. A hivatalos visszacsatolás ünnepélyes keretek között zajlott Felsőcsatáron és Pornóapátiban, utóbbi településen az akkor még osztrák megszállás alatt lévő Szentpéterfa horvát népe is megjelent, ezzel demonstrálva visszatérési szándékát.

A német nemzetiségű falvak - Vaskeresztes és Pornóapáti - a saját nemzetiségükkel azonos nemzetű Ausztriára mondtak nemet. Kiemelendő, hogy az 1941-es népszavazás során a sikeres 3. birodalom csábítása ellenére Magyarország mellett álltak ki. -Mondhatjuk, hogy a hűség Magyarországhoz jeles, csillagos jeles – tette hozzá a nemzetiségi képviselő, aki arra is kitért, hogy a háború után a helyi németséget komoly retorziók érték. Nem kíméltek az özvegyen maradtakat, az áldott állapotban lévőket. Ha kicsit is belegondolunk a történtekbe, jogosan vetődik fel a kérdés az eseményeket átélt emberekben: Ez volt a magyar haza hálája?

-Szinte filmepizódszerűen mutatja a haza hűtlenségét az, mikor a hazáját szolgáló hienz magyar katona hadifogságból hazatérve otthonában családját nem találja, házában idegenek vannak. Az ünnepen nem öncélú e sérelmek felsorolása, ez szembenézés a múlttal, az elszenvedők keresztje. Ezzel szemben a pornóapáti lakosság hűsége megnyilvánult abban, hogy a temérdek jogtalanság ellenére semmilyen érdemleges atrocitás nem történt, tudtak együtt dolgozni, együtt ünnepelni, lakodalmat ülni.

Schmalzel Benjámin az anyanyelv megtartásának fontosságáról és a hűségről is beszélt, amit a pornóapátiak több alkalommal is bizonyítottak. Például a második világháborús emléktábla avatásakor 1968-ban, az asszonykórus megalakulásakor 1986-ban és tánccsoport indulásakor 2011-ben.

Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő indítványa nyomán az országgyűlés 2014-ben a Hűség falvai címet adományozta a visszatért településeknek, amelyeknek mindegyikén trianoni emlékművet állítottak.

A megemlékezés végén Schmalzl János alpolgármester és Unger Dávid, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke helyezett el koszorút a trianoni emlékműnél.