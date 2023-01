A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület alapszabályait 1968. február 26-án fogadta el az akkori Biztonsági Igazgatóság (Sicherheitsdirektion). Az engedély alapján 1968. március 17-én a felsőőri Kántor kocsmában tartották meg az alapító közgyűlést és választották meg az elnökséget, amelynek tagjai: Moor Johann elnök, Szeberényi Ludwig és Imrek Ludwig alelnökök, Liszt Rosalia jegyző, Balika Stefan pénztáros, Posch Ferdinand és Schuszter Charlotte ellenőrök, Benkö Josef, dr. Seper Karl, Szabo Ernst és Plank Michael póttagok voltak. Március 30-án a Zámbó kocsmában volt az első nyilvános közgyűlés, amelyen a vezetőségi tagok változás nélkül további megbízást nyertek. Az egyesület megalapítását egyöntetűen pozitívan fogadták a burgenlandi magyarok körében.

Sajnos arra vonatkozólag, hogy hányan léptek be az egyesületbe 1968-ban, nincsen információnk, az akkori jegyzőkönyvekben sem jegyezték fel – idézte fel Frauer Ludwig, elnök, majd megjegyezte, az egyesület jelenleg közel 750 fős tagságot számlál.

Az alapítók részletesen megfogalmazták az egyesület céljait annak megalapításakor. “A burgenlandi magyarok jogainak megóvása; a magyar nyelv és kulturális örökség fenntartása és ápolása, ezen belül hagyományőrző művészeti együttesek támogatása; társasági összejövetelek, előadások, kirándulások szervezése; közlöny kiadása, valamint könyvtár létrehozása, gyermektáboroztatás mint nyelvtanulási lehetőség biztosítása; a magyar nyelv és kultúra ápolását célzó tanfolyamok szervezése; a magyar nyelv iskolai oktatásának segítése; tudományos és művészeti értékek feltárása és újak létrejöttének segítése; más hasonló célkitűzésű egyesületekkel való együttműködés, kapcsolatok kialakítása és elmélyítése; irodalmi művek, könyvek és folyóiratok kiadása és terjesztése.” - Ezek a célkitűzések a mai napig nem változtak, ennek szellemében működünk 55 éve – tette hozzá.

Mint azt az elnök elmondta, célkitűzéseik megvalósításában tavaly a koronavírus-járvány még okozott némi bizonytalanságot, de a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület programjai és a rendezvényei iránt újra nőtt az érdeklődés. Ezek tekintetében az egyesületnek rendelkezik egy évről-évre visszatérő kínálattal. Ilyen például a gyerekek számára szervezett foglalkozások közül a Magyar Gyermekóra Dowas Katalin óvodapedagógus vezetésével, amire 2022 őszén rekordszámú résztvevő jelentkezett, ezért a kettő helyett most már három csoport számára tartanak ilyen foglalkozásokat heti egy alkalommal. Újraindult a Bóbita baba-mama csoport a bölcsődés korosztály számára, valamint a Zeneovi csoport az óvodás korosztálynak - mindkét foglalkozás Ilyésné Csizmadia Márta zenepedagógus vezetésével. Az egyesület két népzenei csoportja különösen nagy sikereket tudhat maga mögött: a Szélforgók Ifjúsági Népzenei Együttes területi elődöntőbe jutott a Vass Lajos Népzenei Versenyen, valamint a felnőttekből álló Csörge Népzenei Együttes is elindult ugyanezen a megmérettetésen. Utóbbinak ez volt az első hasonló versenyszituációja, kategóriájukban arany minősítést nyertek, ezzel ők is a területi elődöntőbe jutottak. A népzenészek a Földesi család vezetésével érik el sikereiket. Az Énekkör évadnyitó koncerttel ünnepelte a jubileumi, 20. évadát tavaly ősszel. Ugyancsak folytatódott az elmúlt évben a Pannon kulináris sorozat és az Operett Gála iránt is ismét nagy volt az érdeklődés.

- Első alkalommal, egész nyáron, nyolc héten keresztül zajló programsorozatot hirdettünk gyerekeknek, ez volt a Nyári Élménynapok. A témák, ezzel együtt a programok hetente változtak: fotóworkshop, színházi hét, tenisztábor, „kincskeresés“ volt a terítéken. A kincskeresésnél a felsőőri és alsóőri magyar vonatkozású helyszíneket, épületeket fedeztük fel közösen a gyerekekkel. Természetesen emellett magyar nyelvi képzések is voltak, és a nagy múltra visszatekintő Magyar nyelvi tábor, amit tavaly Zalakaroson szerveztünk – idézte fel az elnök.

Frauer Ludwig azt is elmondta: 2023-ban is folytatják programjaikat, az első félévre már csaknem betelt a naptár. Január 22-én a nagy sikerű és nagy hagyományú Operett Gálát rendezik meg Tarcsafürdőn, a tízfős nemzetközi zenekar csak erre az alkalomra áll össze, őket máshol ebben a zenei felállásban nem láthatja és hallhatja a közönség. Az énekesek a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művészei, Debrei Zsuzsanna, Bot Gábor, Hertelendy Attila lesznek, kiegészülve Foki Veronikával. Februárban gyermekfarsangot tartanak a gyermekcsoportjaiknak, áprilisban és májusban folytatódik a Pannon kulináris sorozat - egyik alkalommal lángost készítenek, a másik alkalommal gyógynövényekből ecetet és likőröket állítanak elő. Az egyesület egyéb idei programjai egyelőre még szervezés alatt állnak, ám azt megosztotta velünk az elnök, hogy jubileumi rendezvénnyel is készülnek: az 55. születésnap alkalmából március 18-án, az alsóőri Kultúrházban Debrei Zsuzsanna és Hertelendy Attila musical és retroslágerekkel szórakoztatja a közönséget.