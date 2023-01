Sokak számára ismerős lehet az az igaz történeten alapuló francia filmdráma-vígjáték, amelyben a siklóernyős baleset következtében lebénult arisztokrata felbérel egy fiatalembert, hogy legyen a gondozója. Most valami hasonló történhet Vas vármegyében is. - Külföldön az állam általában úgy oldja meg a fogyatékossággal élők szociális ellátását, hogy több juttatást biztosít számukra, és ebből ők maguk fizetik a gondozójukat. Egy uniós pályázatnak köszönhetően mi most ezt a feladatot átvállaljuk, de a cél hasonló: az önálló életben és az önrendelkezésben szeretnénk segíteni a fogyatékossággal élőket. A program tíz felnőtt, aktív korú személy támogatását biztosítja - mondta el lapunknak Németh Klára, a FÉHE Kft. ügyvezető igazgatója.

A pályázat célja, hogy a programba bekerülők önálló életvitelét és önrendelkezését segítse, az intézményi ellátórendszerből kicsit kiszakadjanak. Egy ember mellé négy személyi asszisztenst neveznek ki, ők az ügyfél gondozását egymás között felosztva a nap 24 órájában biztosítják. Ez jelentheti a munkába és a boltba járás, a háziorvosi rendelőbe és a könyvtárba látogatás támogatását, a bevásárlásban való közreműködést vagy éppen a mindennapi tisztálkodásban való segítséget.

A segítők munkaviszonyba kerülnek és fizetést kapnak a tevékenységükért, ez napi átlag hatórás elfoglaltságot jelent. További nagy segítség lehet az érintettek számára: a hozzátartozók foglalkoztatottságát is megengedi a pályázat.

Ellátottak és ellátók jelentkezését is várják, a fogyatékkal élők maguk választhatják majd ki, kit fogadnának szívesen maguk mellé - tette hozzá Németh Klára, aki kihangsúlyozta: ez bizalmi viszony, amit tiszteletben is tartanak.