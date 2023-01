Összeállításunkból kiderül, hogy az Ausztriában dolgozók mely dátumokkor számíthatnak munkaszüneti napra, valamint az is, hogy aki az országban intézné el a nagy bevásárlást, melyik napokra nem érdemes időzítenie azt. Ausztriában 13 napon tartanak a nemzeti- vagy nemzetközi ünnepet. Európa keleti részére jellemzőbb, hogy történelmi események kapcsán jelölték ki a nemzeti ünnepeket és munkaszüneti napokat, a kontinens nyugati részére sokkal inkább jellemzőek a vallási ünnepek. Mivel Ausztria katolikus ország, ezért többnyire a keresztény eredetű ünnepeket ülik meg. Az viszont, hogy ezeken felül még mely vallási ünnepek törvényes munkaszüneti napok, tartományonként eltérő lehet – számol be egy ausztriai állásajánlatokkal foglalkozó portál.

Hazánkhoz hasonlóan január 1., azaz újév napja; a húsvét (húsvéthétfő idén április 10-ére esik); május 1., a munka ünnepe; a pünkösd (pünkösd hétfője 2023-ban május 29-én lesz); a november 1-jei mindenszentek, valamint december 25-26., karácsony és Szent István ünnepe is munkaszüneti napnak minősül.

Ausztriában nem dolgoznak január 6-án, vízkeresztkor. A náluk Háromkirályok napjaként is ismert ünnepen szokás a házakat, lakásokat megáldani. Salzburg tartományban az ünnephez kapcsolódóan újév napjától vízkeresztig háromkirályoknak öltözött gyerekek járnak énekelve házról házra. Jó hírt hozó és újévet köszöntő énekükért cserébe pénzt gyűjtenek jótékony célra. Urunk mennybemenetele (idén május 18.), avagy áldozó csütörtök húsvét után a negyvenedik nap, ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybemenetelét. A pünkösd utáni második csütörtök (idén június 8.) az úrnapja, ami szintén munkaszüneti nap Ausztriában, ahogyan az egyik legfontosabb katolikus ünnep, amelyben hazánkban is nagy jelentőséget tulajdonítanak, a Nagyboldogasszony napja is. Az egyetlen pirosbetűs nemzeti ünnepet október 26-án, az örökös semlegesség ünnepnapján ülik meg Ausztriában, az 1955-ös Alkotmány kihirdetésének kapcsán. December 8. Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának napja szintén egy katolikus hittétel, amely szerint Szűz Mária már édesanyja méhében szeplőtelenül, vagyis eredendő bűn nélkül fogant.

Nem országos, hanem tartományi munkaszüneti napok is vannak Ausztriában. Ilyen például Alsó-Ausztriában november 15., Szent Lipót ünnepe, valamint Burgenlandban a november 11-i Szent Márton ünnep.