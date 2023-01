A pályázaton részt vehet minden Szombathelyen (is) dolgozó fotóriporter, illetve szabadúszó fotós.

2022-ben készült fotókat várnak, ami a pályázat fent említett céljainak megfelelően betartja a sajtófotó írt és íratlan, technikai, etikai és jogi szabályait.

Idén is több kategóriában lehet pályázni: hír/esemény, kultúra/művészet, illetve sport - mindháromban legfeljebb három képpel. Egyedi képeket várnak, fotósorozat nevezésére itt nincs lehetőség.

Újdonság, hogy ebben az évben negyedik kategóriát is hirdetnek. Külön kategóriában várják azokat a pályaműveket, amik beleférnek a sajtófotó tágabb műfajába, ugyanakkor valamiért a fenti három kategória egyikébe se tagolhatók. Jellemzően ide sorolható a streetfotó, a tájkép vagy akár a természetfotó is. Ebbe a kategóriába lehet küldeni sorozatot is, legfeljebb 6 képpel. (Ebben az esetben fontos jelezni a képek sorrendjét.) Itt is legfeljebb három művel lehetséges nevezni, egy képsorozat egyetlen pályaműnek számít.

A beküldött képekkel kapcsolatos bármiféle jogi felelősséget a pályázó a nevezéssel automatikusan magára vállalja és tudomásul veszi, hogy forrásmegjelöléssel a Szombathelyi Sajtófotó-kiállításon, valamint a város honlapján (szombathely.hu), közösségi média felületein (Facebook: Szombathely MJV, Instagram: @szombathely.hu), a város utcai digitális hirdetőin, valamint az önkormányzati médiumokban (Savaria Fórum, SZTV) a pályázattal és a kiállítással kapcsolatosan megjelenhetnek. A nevezés ingyenes.

Nevezni az alábbi linken lehetséges, a feltöltő neve és elérhetőségei megadásával: https://www.szombathely.hu/sajtofoto-kiallitas/

A képeken kívül egy szöveges fájlban egyértelműen kell jelezni, melyik pályaművet melyik kategóriában nevezik, továbbá minden képhez/képsorozathoz várnak egy címet és egy egymondatos tárgyilagos leírást (az eseményt, annak helyét és idejét kell feltüntetni). A zsűrizésre eredeti méretű képeket várnak.

(Technikai megjegyzés: idén nincs a képfájlokra méretkorlát, a feltöltőfelület a linkelt űrlapról külön nyílik, sikeres feltöltés után az oldal bezárható, de a jelentkezési űrlapot is szükséges elküldeni, utóbbiról e-mailben visszajelzést küldenek.)

A beküldött képeket fotóriporterekből álló szakmai zsűri bírálja el, amelynek elnöke idén is Benkő Sándor, MÚOSZ-nagydíjas fotóriporter. Kategóriánként egy-egy díjat osztanak ki, továbbá egy pályázónak Angyal László-díjat adnak át.

A pályaművekből rendezett kiállítás megnyitója, valamint az ünnepélyes díjátadó a hagyományoknak megfelelően, idén is a március 15-i ünnepi események része lesz.

A pályázat beküldési határideje 2023. február 24. 12 óra.