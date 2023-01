Szokásosan batyus jellegű lesz az Asszonyfarsang – mondta Csonka-Giczi Ildikó szervező. – Vártuk már, hogy végre összejöhessünk, és csak mi asszonyok mulassunk egy jót. A korábbi évek hagyományaival szakítva, most tízfős körasztalok lesznek a sportcsarnokban a társasági élethez. Az elmaradhatatlan tombola mellett több meglepetéssel is készülünk. Egy „brigád” a termelői piacról érkezik, és a tagjai pajzán jeleneteket adnak majd elő. 2020-ban nagy sikerrel lépett fel nálunk a Tóth Marcell vezette Csepregi Bormirigyek csapata, őket most is meghívtuk. Sztárvendég is lesz, de a kiléte még titok.

Másnap szombaton, ugyancsak a sportcsarnokban tartják meg a hagyományos Iparosbált.

– Az eddigi jelentkezések alapján a helyi iparosok mellett lesznek budapesti, szombathelyi vendégeink is. Nagy reményekkel vágtunk bele a szervezésbe, minden bizonnyal sok megbeszélni valónk lesz, hiszen ebben a formában két éve most találkozunk egymással előszőr – közölte Németh Sándor, az Iparoskör elnöke, akitől azt is megtudtuk: a bált dr. Németh Sándor polgármester fogja megnyitni. A zenét a Zenezoli Music produkció szolgáltatja, a sztárvendég pedig az örökifjú Delhusa Gjon lesz.