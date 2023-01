Két év kényszerű kihagyás után január 7-én, szombaton ismét megrendezik Körmenden a Városi Fúvószenekar újévi koncertjét. A népszerű programnak ebben az évben is a városi sportcsarnok ad helyet, a koncert 17 órakor kezdődik. A fúvószenekar ezúttal is változatos műsorral készül, énekesként közreműködik – ahogy korábban már több alkalommal is – Tóth Dániel előadóművész. A hagyományokhoz híven Bebes István polgármester mond köszöntőt a kulturális évad első jelentős eseményén.