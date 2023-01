Novák Katalin hivatalos Instagram-oldalán számolt be, hogy ismét Vas vármegyébe látogatott, de nem hivatalos ügyben érkezett, hanem túrázni. Legutóbbi látogatása alkalmával a Kőszegi-hegységben járt, ahol teljesítette az Országos Kéktúra egyik szakaszát, ezúttal pedig Sárváron és környékén túrázott, hogy ezt az etapot is kipipálja. A közösségi oldalára több fotót is feltöltött, amiken megfigyelhető, hogy a sitkei Kálvária-kápolna mellett is elhaladt, de a Nádasdy-vár sem maradhatott ki, ha már Sárvár felé vitte útja.

Novák Katalin 2022-ben célul tűzte ki, hogy elnöksége öt éve alatt bejárja a kéktúra teljes útvonalát. Arra szeretné felhívni a figyelmet, mennyire szerethető hely Magyarország. Egyúttal arra bátorít mindenkit, hogy csatlakozzanak a kéktúrázók táborához.