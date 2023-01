Jövőre lesz ötszáz éve annak, hogy a Batthyány család megtelepedett Vas vármegyében: Batthyány I. Ferenc ugyanis 1524-ben megszerezte a hatalmas németújvári uradalmat, amelynek része volt az Őrség is. Hamarosan a család birtokába jutott a rohonc-szalónaki, és 1605-ben a körmendi uradalom is, így a legnagyobb birtokossá vált a vármegyében. A Batthyányak központjukká Németújvárt tették, amely településről nemesi előnevüket is vették, itt alakították ki temetkezési helyüket. Már a Németújvárt megszerző Batthyány I. Ferenc is ide temetkezett, erre utal vörösmárvány sírköve a templom déli falában. Mellette látható III. Boldizsár fehérmárvány sírköve ugyancsak a falba építve. A németújvári Batthyány-sírbolt a templom és kolostor alatt található, és – igény esetén – a ferencesek mutatják be a látogatóknak. Utolsó felújítása 2013- ban történt.

A kriptabejárás kapcsán Batthyány-Strattmann László Ödönnel, a család tizedik hercegével egyeztettünk előzetesen, német nyelven. A herceg 52 éves, Bécsben él, nem tud magyarul, gyerekei viszont magyar óvodába, iskolába is jártak. – Családunk ősi, németújvári vára és sírboltja kétségkívül a legfontosabb műemlékeink. Persze mindkettő – különösen a kripta – sokkal többet jelent érzelmileg, hiszen itt nyugszanak őseink. Minden évben összegyűlünk mindenszentek és halottak napján, szentmisén veszünk részt. Imádkozunk a családtagokért, és kérjük Boldog Batthyány László közbenjárását az égieknél. Húsz éve avatták boldoggá Rómában, ezért a családból 80- 90 fővel elutazunk oda ebben az esztendőben – mondta a herceg. A kriptában Móricz Péter történész, Batthyány-kutató kalauzolt bennünket. – Az 1640-es években Batthyány I. Ádám átépíttette a templomot, kolostort hozott létre a ferencesek számára. A templom és a kolostor épülete alatt 1648-ban létrehozta a családi sírboltot.