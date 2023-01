A beszélgetés célja a község közművelődési életének javítása volt, de szó esett a lakossági igények és a feladatellátás összehangolásáról is – tudtuk meg Horváth Bernadett közművelődési asszisztenstől. A magyar kultúra napjára kultúr-totót is szerkesztettek, ennek már hagyománya van a településen. Az első totót 2021-ben Kresznerics Ferenc életével és munkásságával kapcsolatban írták ki, 13+1 kérdéssel. A múlt évi a Sigray család és Ivánc kulturális örökségével kapcsolatos kutatásra ösztönözte a válaszadókat. Idén a Himnusz megírásának 200. évfordulója és a Petőfi 200 emlékév inspirálta a kérdéseket.

A Nemzeti Kulturális Alap a Petőfi 200 emlékév kapcsán hirdetett pályázatot, a felhívásra Ivánc sikeresen pályázott, és kétmillió forintot nyert a Sigray Emlékpark fejlesztésére.

-A parkban található a 48-as Nemzetőrök emlékoszlopa, ezt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére állíttatta az önkormányzat Németh Gyula anyagi támogatásával. A talapzat állapota leromlott, felújításra szorul. A kopjafa mellett van a Kossuth emléktábla, ami a politikus születésének 200. évfordulójára készült. Ennek mintájára terveztük meg a Petőfi Sándort ábrázoló emléktáblát is. A falazat közepére gránit tábla kerül, amelyen Petőfi Sándor bronz plakettje kap majd helyet – mondta Gyarmati Tibor, Ivánc polgármestere, aki arra is kitért, hogy a Petőfi kútforrás körüli térkő burkolatot javítani kell. Ennek felújítását is tervezik a pályázat összegéből.

Vesszőfonó szakkört már a korábbi években is szerveztek Iváncon. Idén a Nemzeti Művelődési Intézet felhívásához kapcsolódva indítják el a foglalkozás-sorozatot. Öt fő részére kaptak eszközöket és főzött, hántolt vesszőt, de helyi mesterek bevonásával a hagyományos, falusi vidravesszőből készült kosár kötésének különféle módjait is elsajátíthatják a résztvevők a szakkörön. A vidravesszőt az önkormányzat saját nevelésű alapanyagként biztosítja.

Korábbi hagyomány a településen a farsangi bál, ezt szeretnénk újra feléleszteni. A Déryné Program jóvoltából színvonalas, professzionális előadások valósultak meg Iváncon, a szervezőkkel kialakult jó kapcsolatot a továbbiakban is kamatoztatnák. A plébánián folyamatosan várják az érdeklődőket a Gróf Sigray Antal emlékhely és kiállítás megtekintésére.

A településen gasztro-videó sorozatot is indítottak, ezekben helyi, tájjellegű ételek elkészítését rögzítik egy-egy önkéntes ivánci háziasszony szereplésével. Ivánc videó-megosztó csatornáján megtekinthető az eddigi két kisfilm a farsangi fánkról és a vasi dödölléről.

A könyvtár is aktív, az általa támogatott előadások és foglalkozások is színesítik Ivánc kulturális életét.