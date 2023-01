Megkezdődött a szalagavatók szezonja. Különös fordulópont ez a fiatalság életében. Míg az érettségi az első igazán komoly szakmai megmérettetés, addig a szalagavató inkább az emberi kapcsolatok szempontjából jelent új korszakot. Az első alkalom, amikor báli ruhát ölt fiú és lány, először keringőzik édesapjával, édesanyjával. Először áll szemben igazán felnőttként az osztályfőnökével, jogot szerzett arra, hogy az iskolai életet, akár tanárait is humoros szemszögből mutassa be. A fülledt báltermek zárása után pedig talán most először indul el az „öregek” vonakodó jóváhagyásával barátai társaságában az éjszakába. Nem csoda, hogy a következő hetekben már egy kicsit magasabbra emelt fejjel járnak a most feltűzött jelképes szalagot viselve.