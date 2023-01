Kutyát tartani csak felelősen érdemes, mondjuk okosan, mintha könyvből olvasnánk, de a mondatok mögé ritkán nézünk. Eltérnek a kutyusok (nem házőrzők!) abban, hogy mennyi mozgásra, milyen ellátásra és táplálásra van szükségük. Mindenkihez más habitusú, más méretű és jellegű eb illik, és ennek a legkevesebb köze van a csillagjegyünkhöz. Van, amikor az ember évtizedekig rá se gondol, hogy kutyát fogadjon a házába, aztán egy gyermek könyörgő szeme és ismétlődő sóhajai megtörik a jeget. Számtalan dolog van, amit senki sem mond el, mielőtt az embernek gyermeke lesz. Biztosan ugyanígy van a négylábúval is – akárhogy is, de mi már tervezzük a kutyás létet, nyitott szívvel várjuk a szépséget, a kalandot és a nehézségeket is.