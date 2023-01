Napok óta alvajárónak érezte magát. Hiába feküdt korán, kelt olyan későn, amennyire csak tehette, folyamatosan álmos volt. A kávé, de még a koffeines csokoládé is csak ideig-óráig segített. Jobban várta az esti mese idejét, mint a gyerekek, előbb magára húzta a takarót, mint hogy párnát ért volna a feje. Aztán megtudta, az idei január az átlagnál is sötétebb és borongósabb, a napfényes órák száma még az átlagot sem éri el. Igazán értelmet nyertek számára az olyan hétköznapi kijelentések, mint hogy: „Olyan vagyok, mint az időjárás. Nyűgösek, mert jön a front. Érzem az esőt.” Most, hogy tudományos magyarázatot talált minden baja okozójára, már nem is idegesítette annyira a dolog. Röpke jó hét hét és itt a tavaszi nap-éj egyenlőség.