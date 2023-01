Eljutottunk oda, hogy ma már szinte történelmi dátumként emlegetjük a közelmúltból azokat a teleket, amikor még jól érzékelhető mennyiségű havat kaptunk. Legendássá vált az 1987. évi nagy havazás, amikor a Trabantok eltűntek a fehér lepel alatt, és még a buszok is nehezen küzdöttek meg a kihívással. A 2013 márciusi hóvihar a maga tragikusságával együtt ironikus vélemények célpontjává vált, és most már a 2017 januári korizást, szánkózást is nosztalgiával emlegetik a közösségi médiában. Bezzeg a mi időnkben! – riogatják unokáikat a szakállas nagypapák. Pedig épp a gyerekek azok, akik cseppet sem bánnák az égi áldást. Hovatovább síparadicsomba való utazásért kell kuncsorognia a gyereknek, ha látni akarja, milyen is az igazi tél.