Dr. Perger Gyula kőszegi plébános elmondta, hogy az elmúlt esztendőben két sertést dolgoztak fel, akkor közel hetven családnak jutott egységcsomag, amelyet a Kőszegi Plébániai Karitász osztott szét. Az idén már három disznót vásárolhattak a jótékony magánszemélynek köszönhetően. Azt is fontos megemlíteni, hogy a költségekbe a Kőszegi Önkéntes Tűzoltóság is beszállt, sőt helyet is biztosított az eseménynek. Tavaly ugyanis a Brenner János Közösségi Házban volt a disznóvágás, de az épület jelenleg zárva van energiatakarékossági okok miatt, így új helyszínt kellett keresni, a tűzoltók pedig készségesen segítettek.