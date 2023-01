Minden egyes születésnap nagyszerű az ember életében - olyan, mint egy-egy mérföldkő, amikor haladunk egyre előrébb az úton. Vas vármegyei volt munkatársunk, Fábián József a 90. mérföldkőhöz ért, minket pedig az a megtiszteltetés ért, hogy együtt ünnepelhetünk vele – írja a Magyar Közút egy Instagram bejegyzésében.

Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Felidézik, hogy amikor alig 19 évesen beállt a közutasok közé, még nem is sejtette, hogy 40 évnyi kitartó és fáradhatatlan közutas szolgálat kíséri majd végig az életét. Hatalmas szakmai tapasztalatával és tudásával többször is kiérdemelte vezetői és kollégái megbecsülését.

- Bár az utolsó munkával töltött napja is már több évtizede volt a Közútnál, de mi még most is a Nagy Közutas Család részének tekintjük Józsi bácsit – fogalmaznak tisztelői.

Józsi bácsi a családi rendezvény mellett a Vas vármegyei kollégákkal együtt is megünnepelte kerek születésnapját.