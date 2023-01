Hét elején tizenkét milliméternyi vizet öntött ki az esőgyűjtőből, szerdára virradóra ismét lett benne tíz – meséli a Nárai mellett gazdálkodó Zernovácz József. Jól jött a csapadék, de még jobb lett volna, ha hó formájában érkezik – a fehér lepel egyrészt takaró a növényeknek, másrészt lenne ideje a földnek apránként magába szívnia a nedvességet. Most legalább egy jó hét hidegre vár, mínuszokra lenne szüksége az őszi vetésnek, a repcében egyes helyeken már most megjelentek az ormányosok. Zernovácz József az árpa és a búza fejlődésével elégedett, errefelé a belvíz sem okoz gondot –egy-egy kisebb tócsa látható csak a táblákon.

Kicsit aggódva, de bizakodva tekintünk a jövőbe – mondja Csiszár István, a Pinkamindszenti Agrár Kft. ügyvezetője. Az őszi vetéshez optimálisak voltak a körülmények Vasalján, a növények jól fejletten várták a telet, de az néhány decemberi napot leszámítva mostanáig nem érkezett meg. Az elmaradt lehűlés nem állította le az élettani folyamatokat, a gabonák - főleg a repce - levelei továbbra is lélegeznek, anyagcserét folytatnak. Az árpa állományokban már elindult a sárgulás – ez természetes élettani folyamat, de később szokott jelentkezni.

Több táblán nagyobb foltokban megjelent a víz

Forrás: Unger Tamás

Az enyhe, párás idő táptalajt biztosít a gombabetegségeknek, de a talajlakó és a betelepülő kártevők elpusztulása miatt is fontos lenne, hogy megérkezzen a hideg. Némi aggodalomra az ad okot, hogy ha megfagy a felázott talaj, az kárt tehet az ott lévő gyökérállományban. Az elmúlt időszak csapadékos időjárásának köszönhetően a talajok vízkészlete kezd feltöltődni, lassan eléri a kívánatos szintet. Errefelé már több táblán, nagyobb foltokban megjelent a belvíz. Ahol a körülmények engedik, ásóval árkot nyitnak és elvezetik. Aztán még megjegyzi, a téli időszak egyébként is számos tennivalót, munkát ad a gazdáknak: a gépek karbantartása, szervizelése, műszakira felkészítése, a pótkocsik felújítása, a kopóalkatrészek cseréje is mostanság aktuális.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Vajkovics Balázs, a Vas Vármegyei Növényvédelmi Kamara elnöke is. – Az őszi vetésű növényeknek - őszi káposztarepce, őszi búza, őszi árpa - téli nyugalomra van szükségük a megfelelő fejlődéséhez. Az ehhez szükséges hőmérséklet csak néhány napig volt biztosított decemberben. A nedvkeringés megindulásával a növényeken jelenleg is tapasztalható a tápanyag hiánytünet, de annak utánpótlását jelenleg sem jogilag, sem gyakorlatilag nem lehetne megoldani – magyarázta. Hozzátette: a kórokozók gyérítéséhez szükséges minimum egy hetes -8- -10 fokos hőmérséklet régóta nem adott, előfordulhat, hogy csak igen korai védekezéssel tudják csak mérsékelni a károkat. Idén mostanáig mintegy 50 milliméterrel több csapadék hullott, mint tavaly ilyenkor. Nagy kérdés, mit hoz erre a tavasz, amely nagyban befolyásolja a termés eredményét.