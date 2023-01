Virágot hozott a tél. Talán a napsütésnek bókolt vele hálaképpen, meglebbentve a sziromszoknyácskákat, hogy lássuk a tavasz ígéretét. A nap visszakacsintott, és küldött pár felleget a földet itatni, a növényeket öntözni – szaporázó esővel hajtotta meg az időt, a minden tócsán keresztülvágtató januárt, és tetők alá kergette a madarakat. Eső cuppog, kopog most az ablakban, szürkén néz be a város minden reggel, de a virágzó ág is bebólint ugyanakkor: integet a szélben, igen-igen, van még az az ég, amelyen átível a szivárványos jókedvünk.