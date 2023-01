A TOP-Plusz programban elnyert pályázatot Ágh Péter államtitkár, országgyűlési képviselő Kondora István polgármesterrel, dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterekkel, valamint dr. Kondora Bálinttal, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnökével együtt jelentette be.

- A sárváriak érdekében tovább bővül a kerékpárút-hálózat. Ennek szerepe lesz abban, hogy a kertvárosiak kerékpárúton juthassanak el a városközpontba, de fontos a szabadidős funkciója is. A Gyöngyös-műcsatorna mellett haladó kerékpárút csatlakozik a már meglévő kerékpárutakhoz, így akár biciklizésre, akár a Csónakázó-tónál lévő játszótér megközelítésére lehet majd használni – mondta Ágh Péter.

A Gyöngyös-műcsatorna mellett húzódó kerékpárúttal kapcsolatban, amely az Esze Tamás utcai, úgynevezett Birka-hídtól, egészen a Gyöngyös-zsilipig épülhet meg, Kondora István, Sárvár polgármestere elmondta: a fejlesztés történeti hátteréhez hozzá tartozik, hogy a sárvári önkormányzat legalább másfél évtizede folytat tárgyalásokat a Vízüggyel azzal kapcsolatban, hogy az érintett szakaszon kerékpárút épülhessen. A korábban szabott szigorú feltételeket anno nem tudták teljesíteni, a most elnyert támogatásból azonban megépülhet a régóta áhított kerékpárút is. Hozzátette: az elvégzendő beruházásoknak köszönhetően Gércétől a Hegyközségen át, a Csónakázó-tónál található szabadidőparkon át egészen a Bögötig elvezető kerékpárútig teljesen biztonságosan és szabályosan lehet kerekezni, onnan pedig Vépig egy kerékpározható közúton haladhatnak a biciklisek, így lényegében Gércétől Szombathelyig könnyedén el lehet jutni majd kerékpáron is.

Szabó Zoltán alpolgármester kiemelte: régi vágya teljesülhet a kertvárosiaknak a kerékpárút megépítésével, és sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés mind a Kertvárosban élők, mind az ipari parkban dolgozók számára.

A projekt aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztéseket tartalmaz, a kerékpáros turizmus fejlesztésére csaknem 375 millió forintot fordíthat az önkormányzat. Az időjárási viszonyok függvényében a munkálatok tavasszal kezdődhetnek meg.