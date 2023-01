Késsel fenyegette meg volt élettársát egy férfi Sárváron. Az ügyészség vádat emelt az elkövetővel szemben, aki egykori párját egy ház udvarán bántalmazta, konyhakéssel fenyegette, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsított. Többször is zaklatta a sértettet, egyszer a bezárt kapun át jutott be a ház udvarára és a bejárati ajtó üvegablakát is betörte.