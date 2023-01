Áprilisban lesz két éve, hogy a református egyház vette át Zala és Somogy mellett Vas vármegye nevelőszülői hálózatának működtetését. A Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ vezetője hálózatukat mutatta be, Orsós Csilla nevelőszülő pedig arról beszélt, hogyan éli meg a szolgálatot szépségeivel, nehézségeivel együtt.

Bujdosó Balázs, a gyermekvédelmi központ vezetője

Fotós: Cseh Gábor

A Magyarországi Református Egyházon belül a Református Szeretetszolgálat mint belső egyházi jogi személy tart fent gyermekvédelmi szakellátást két intézményén, a debreceni székhellyel működő Kelet-magyarországi és a budapesti székhelyű Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központon keresztül. Utóbbi ellátási területéhez tartozik Vas vármegye is. Vezetőjével, Bujdosó Balázzsal Mikosszéplakon találkoztunk Orsós Csilla nevelőszülő házában.

– 2008-ban alakult meg a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői Hálózat a Magyarországi Református Egyház fenntartásában. Az ellátás saját toborzással, rendkívül megfontolt terjeszkedéssel és mély gyülekezeti beágyazottsággal indult el. Ez volt az úgynevezett „ kézműves” időszak, ami jelenlegi működésünk kereteit megalapozta. A 2020-as és 2021-es év kulcsfontosságú volt, ekkor indultak el az állami fenntartótól történő jelentős férőhelyátvételek. 2021. január 1-jétől intézményes ellátási formákat is biztosít a Református Szeretetszolgálat – a két intézmény neve is megváltozott Nevelőszülői Hálózatról Gyermekvédelmi Központra. 2021. április 1-jétől állami közfeladatként átvettük Somogy, Zala és Vas vármegye teljes állami fenntartású nevelőszülői hálózatát és egyes lakásotthonokat Zala és Somogy vármegyében. A szervezet felállt, működik, jó kapcsolatban vagyunk a vármegyei gyermekvédelmi központokkal és a náluk dolgozó szakemberekkel, a gyermekvédelmi gyámokkal is – utóbbiak a gyermekek törvényes képviselői. A Református Szeretetszolgálat a Belügyminisztérium által kijelölt nevelőszülői egyházi módszertani intézmény, valamint ettől az évtől gyermekotthoni és lakásotthoni feladatok esetében is módszertani kijelölést kapott. A szeretetszolgálaton belül 4107 a nevelőszülői ellátás összférőhelyeinek száma, 1255 nevelőszülő dolgozik a kötelékünkben. A gyermekotthoni ellátásban 40, lakásotthoni ellátásban 178 férőhelyet tudunk biztosítani. Ezen belül Vas vármegyében jelenleg 32 nevelőszülőt alkalmazunk és 89 családjából hatósági intézkedéssel kiemelt gyermek, fiatal felnőtt ellátását biztosítjuk kormányzati forrásból – mutatja be a hátteret, és emlékeztet: a nevelőszülői hálózatban élő gyermekek a gyermekvédelmi rendszerben átmeneti időszakot töltenek. Nevelőszüleik családi gondoskodást nyújtanak nekik, amíg vissza nem helyezik őket vér szerinti családjukba. Ha ez valamilyen oknál fogva nem valósul meg, akkor a végső sorsrendezés tekintetében az örökbe fogadás a következő lehetőség, amennyiben örökbe fogadhatónak nyilvánítja a hatóság a gyermeket. Harmadik lehetőségként a nevelőszülőnél marad nagykorúságáig, vagy azt követően 24, fenntartói engedéllyel 30 éves korig utógondozói ellátásban részesülhet. Nem engedjük el senkinek a kezét, hangsúlyozza.

Mikosszéplakon Orsós Csilláék konyhájában a négyéves Szabolcs, a hároméves Enikő és kétéves testvérük, Flóra tízóraizik a kis asztalnál, amikor megérkezünk. Csillát nem anyának, a párját, Tamást nem apának szólítják a gyerekek, akik egy vasi nevelőotthonból kerültek hozzájuk. Tudják ugyanis, hogy kik a vér szerinti szüleik, rendszeresen járnak kapcsolattartásra. Ha valaki, Csilla (53) ismeri a kicsik sorsát, maga is megjárta a gyermekotthont. – Kilencen vagyunk testvérek, nagyon szegény sorban éltünk. Hatévesen kerültem intézetbe, de a nagymamámnak köszönhetően három évvel később két testvéremmel együtt hazakerültünk. A helyi plébános ösztönzött, menjek középiskolába, a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban érettségiztem, utána pincér szakmát szereztem, a vendéglátásban dolgoztam. Húszévesen szültem először, két házasságból öt gyermekem lett. Huszonnégy éves a legfiatalabb, már mind kirepültek, három éve üres lett a ház. 2020-tól 2022-ig a rumi gyermekotthonban dolgoztam, gyógypedagógiai asszisztens tanfolyamot végeztem, közben jött a gondolat, hogy nevelőszülő legyek. Megbeszéltem a gyerekekkel, a párommal – az egész család támogatott. Két éve jelentkeztem a hatvanórás tanfolyamra. 2022. január 21-én, éppen egy éve érkeztek hozzám a gyerekek. Nehezek voltak az első hetek, türelem és következetesség kell a kicsikhez, de szépen alakulnak és bármikor fordulhatok a tanácsadónkhoz is. Szabolcs tavaly óta óvodás, Enikő még félős, de szépen beszél már, őt októberben írattuk be a csehimindszenti óvodába – jót tett nekik a közösség. Flóra 10 hónaposan került ide, ő illeszkedett be legkönnyebben a családi létbe. Tudatosan készítem fel magamat arra, hogy eljöhet a nap, amikor elmennek tőlem. Addig kihasználjuk az időt, sokat játszunk, biciklizni tanulunk, kirándulunk, programokat szervezünk. Nagyon sok örömöt adnak. Gyerek nélkül nem lehet az ember – mondja Csilla.

A Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ várja új nevelőszülők jelentkezését Vas vármegyében is. Bujdosó Balázs fontos célként említi, hogy a különböző csatornákon megszólítsák az érdeklődőket, és elmondják, miért érdemes bekapcsolódni ebbe a hivatásba, ami fő- vagy mellékállásban is végezhető. – Olyanok jelentkezését várjuk, akik képesek arra, hogy hazagondozzanak vagy egy másik családnak örökbe adjanak gyerekeket, és akikben erős a belső indíttatás – mi úgy mondjuk, felebaráti szeretet –, hogy gyermekekkel foglalkozzanak, a saját otthonukba befogadják őket. A kihelyezett gyermekektől függően nevelőszülői díjban részesül a nevelőszülő. Ezenkívül nevelési ellátmányt kap, amit a gyermekek gondozására, nevelésére, ápolására kell fordítania. Tavaly október óta a fenntartó emelt ezeken az összegeken, tavasszal pedig újabb emelés várható, hogy enyhítsék a nehézségeket – mondja, és óva int: csak a pénzért, a juttatásért senki ne válassza ezt a hivatást.