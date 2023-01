Czál Józsefné Gueth Jolán 1928. január 22-én született Egyházasrádócon, ötgyermekes családban. Házassága révén került Molnaszecsődre, azóta itt él. Az asszonynak két fia, öt unokája és hat dédunokája van. Jolán néni világ életében a mezőgazdaságban dolgozott, de sok időt töltött fonással, horgolással, varrással is. Hosszú évekig piacozott, járt árulni Szombathelyre és Körmendre is. Ez volt az egyik kedvenc elfoglaltsága.

- Sütök, főzök most is, nem hagyom el magamat, a születésnapomra is sütöttem. Tyúkjaim vannak, meg szép kertem, ott teszek-veszek szinte egész éven át. Mindenem megvan, boltba ritkán járok, akkor is csak kenyeret, meg tejet veszek, bár utóbbi már nem olyan, mint ahogyan én azt annak idején megszoktam – mondta Jolán néni, akinek reggelije minden nap tejeskávé és fehér kenyér.

Forrás: Tóth Judit

És, hogy mi a hosszú élet titka? Dolgozni kell, nem szabad leállni – mondta az asszony, aki napközben nem fekszik le soha, csak széken ülve pihen. A televíziós műsorok nem nagyon érdeklik, inkább aktív munkával tölti a mindennapjait. Mindig lefoglalja magát, nincs ideje unatkozni. Szomszédasszonya, Varga Józsefné Piri néni gyakori vendég nála. A 95 éves asszonyt családja mellett Varga Gyula, Molnaszecsőd polgármestere is köszöntötte, aki egyúttal Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét is tolmácsolta, és átadta az alkalomra készült emléklapot.