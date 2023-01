Ma délelőtt kilenc órától várták a gyerekeket, a kicsik kincses dobozkákat készíthettek, amely alapját egy kávékapszulás doboz szolgáltatta. A dobozokat szabadon választhatott színű rizspapírral vonták be, vagy a türelmesebbek különböző kisebb papírokat is választhattak csomagolásként. Ezután vagy filctollal díszítették a kincses ládikát, vagy volt lehetőségük matricákat, masnikat is használni.