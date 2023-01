Dr. Varjú Gábor, a Szombathelyi Állatkórház állatorvosa elmondta: már az ünnepek előtt megnő az olyan páciensek száma a rendelőben, amelyek belakmároznak az asztalról lepottyanó falatokból és amíg a finomságok el nem fogynak, addig bizony rendszeresek kerülnek is a gyomorrontástól szenvedő kisállatok az állatorvosok kezei közé. A túlevés tünetei jellemzően a hányás és a hasmenés. A fűszeres, zsíros ételek nemcsak az emberek, de az állatok gyomrát is megülik. Egyre gyakoribbak az ételallergiás állatok, akiknél ezek a tünetek még erősebbek lehetnek – mondta el az állatorvos, majd hozzátette, ilyenkor gyakran egynapos koplalásra „ítélik” a szenvedő ebet, vagy pedig diétára fogják: léteznek már nagyon jó minőségű diétás tápok, házilag viszont a fele-fele arányban vegyített csirkehús és ragacsosra szétfőtt rizs kombinációját javasolja. Az úgynevezett „rizsnyák” ugyanis jó nyálkahártya nyugtató anyag. A legegyszerűbb azonban, ha a kutya nem kap az ünnepi lakomából.

Dr. Varjú Gábor elmondta: székrekedéssel is gyakran kerülnek hozzájuk ilyenkor állatok – ezt a csontfogyasztás okozza náluk. Szintén veszélyes az egyre népszerűbb cukorhelyettesítő, a nyírfacukor, más néven a xilit a kisállatok emésztésére, ami már kis mennyiségben is erősen mérgező a kutyákra nézve: durván leesik a vércukorszintjük tőle, illetve erősen károsodhat a májuk is.

A karácsonyfára aggatott díszek vonzóak a macskák számára, gyakran rágják meg és nyelik le azokat. A csillogó girlandok bélelzáródást okozhatnak a szervezetükben, több alkalommal távolítottak már el ilyet műtéti úton – tudtuk meg az állatorvostól.