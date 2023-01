A faluházban ülünk le, ahol a tervezett rekonstrukció első két üteme megvalósult már, nemrég 16 ember elhelyezésére alkalmas bakancsos turistaszállás létesült, amelynek a bővítését tervezik. Ott mondja Joó Tamás: sokat fejlődött a falu, amihez kormányzati-képviselői támogatásra, együttműködésre, jó képviselő-testületre, türelemre, a társközségek hozzájárulására, a civilek segítségére is szükség volt. A fejlődés irányait is sorolja, és a tényt, hogy míg korábban 15 üres lakást, házat tudtak ajánlani az érdeklődőknek, ma nincs eladó ház, sőt nagy igény mutatkozik a betelepülésre.

– Ha csak az elmúlt öt évet nézzük: járda- és útépítés, útfelújítás történt, 2020-ban a falu legnagyobb beruházásaként a biztonságunkat szolgáló záportározó létesült a Cáki-patakra a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság építési programjában. Kiterjedt fás legelő kialakítását célul tűző élőhely-helyreállítást végzett a Kőszeg határában elterülő Doroszlói-réteken az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. Kőszeghegyalja csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése is érintette a falut: mederbővítés, mederrendezés, támfalépítés, belterületi vízrendezés is történt a Szerdahelyi patakon és a Doroszló-patakon. A beavatkozásokkal javult a belterületi vízelvezetés hatékonysága, az új átereszek és a mederbővítések révén biztosítható a hirtelen lezúduló csapadék továbbvezetése.

Pályázati pénzt nyertek játszótér- és temetőfelújításra, informatikai eszközök beszerzésére. Tavaly a Magyar falu program segítségével a Doroszló határától a Pogány felé vezető út felét leaszfaltozták; a zártkerti pályázaton nyert összeg egy részéből szőlőt telepítettek, a fennmaradó részből a maradék felső szakaszt is rendbe tették. A Pogány hegyen már a római korban is szőlőtermesztés folyt, ugyancsak pályázati támogatásból tervezik a víz, a közművek kiépítését. Ott szeretnének továbblépni, fejlesztéseket megvalósítani. Sok elgondolás van a hegy jövőjével kapcsolatban. Hosszú távon – és erre törekednek is – kitörési lehetőség lehet a borturizmus, mondja Joó Tamás.

Programjaikra térünk – Nagy Tünde négy éve aktív a szervezésben: a gyermekközösséget a szülőkkel együtt vonja be. A farsanggal kezdődik az év. Tavaly bálozni nem lehetett, helyette utcai jelmezes felvonulást tartottak – téltemetést farsangfarkában kiszebáb-égetéssel, póniló-fogatos bolondesküvővel. A nőnap alkalmából az idén kirándulni hívják a lányokat-asszonyokat. Tavaly a március 15. vándorkaraván Kőszeghegyalja falvainak összefogásával valósult meg. Húsvétkor elmaradhatatlan a tojáskeresés, tavaly élő állatokat – nyulat, pónit, kecskét, kisbárányt simogathattak a gyerekek. Áprilisban van a gyepűtiprás ideje: a gazdák kóstoltatják boraikat. Májusban májusfát állítanak a tűzoltószertárnál, később énekszóval táncolják ki.

Kedvező elbírálást kapott a Petőfi 200 Emlékév tematikájába illeszkedő, minden korosztályt megszólító térségi versmondóverseny, amelyben öt település – Cák, Velem, Bozsok, Kőszegszerdahely és Kőszegdoroszló – nyert: a helyi elődöntők után májusban rendezik a döntő a velemi Stirling-villában. Az idén is lesz gyereknap és nyáron falunap, ahol a környező települések kulturális csoportjai lépnek fel. Ősszel barangolásra hívnak a Pogányba, a Mikulás harmadik éve lovas kocsin érkezik a házakhoz, karácsony előtt adventi estékre várnak Kőszegdoroszlóba. Tünde megjegyzi, a pandémia hozott több változást, a hagyományos programokat újragondolták, kreatívan átformálták. A tervek között említi a falu időseitől való tanulás lehetőségét. És bár az utolsó pillanatban vannak, szerinte a hagyományátadás még kiaknázható.