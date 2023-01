Mint mondta, az országban 6 746 702 ember kapott legalább egy dózist az oltóanyagból, ami a teljes lakosság 74,2 százaléka. "A vakcinák ezreket mentettek meg a haláltól, és tízezreket kíméltek meg a súlyos lefolyású betegségtől Ausztriában. A haszon többszörösen felülmúlja a kockázatot" - emelte ki a tárcavezető.

Továbbá ismertette, hogy 5,1 millió ember, vagyis a lakosság 56,2 százaléka kapta meg a három oltásból álló alapimmunizálást, 1,6 millióan ezenfelül legalább egy emlékeztető oltásban is részesültek. Hangsúlyozta, hogy a rizikócsoportokban az átoltottsági arány még magasabb: a 75 évesnél idősebbek körében a 80 százalékot is meghaladja az alapimmunizálásban részesülők száma, s e személyi kör több mint fele emlékeztető oltást is kapott.

"Az oltás sikertörténet. Előfeltétele volt annak, hogy Ausztria meg tudott birkózni a járvánnyal, és nagyobb koronavírus-hullám nélkül át tudta vészelni eddig a telet" - jelentette ki Johannes Rauch. Felidézte, hogy az első oltásokat csaknem két éve, 2020. december 27-én adták be Ausztriában.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint az utóbbi négy hétben 120 981 fertőzöttet azonosítottak Ausztriában, ez idő alatt 219-en hunytak el koronavírusos megbetegedés miatt.