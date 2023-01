Még a Kanizsai Dorottya Gimnáziumba járt, amikor elkezdett énekelni, tíz éve tanítja is – amint az oldalán írja, szeretné megmutatni, hogy a zene kulcs lehet önmagunk megismeréséhez.

Jó évtizedet dolgozott színésznőként, az első illusztrációs munkája is egy gyermekelőadáshoz készült – derül ki a honlapról -, majd 2020-ban felkérték egy gyermekeknek szóló mesekönyv- és foglalkoztató sorozat illusztrálására.

Profilján azt is láthatjuk, ahogy sokszálú tehetségét fotósként is bontogatja: útra kelt Amszterdamban egy fényképezőgéppel, hogy a kerékpáros kultúrájáról is híres város, Észak Velencéje szépségeit és jellegzetességeit bemutassa.