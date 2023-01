Céljaink megvalósításában évek óta kiemelt partnerünk a Vas Megyei Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program révén. A tavaly lezárult a Horgászturisztikai fejlesztések Vas megyében című pályázat, ennek részeként az Abért-tavak, a Máriaújfalui Hársas-tó, a Vasvári Csónakázótó és a Celldömölki tó környezete öltött új ruhát. Ezekkel együtt az elmúlt öt évben tizenkét horgásztavunk környezete korszerűsödött, ami soha nem látott léptékű horgászati infrastruktúra fejlesztés a vármegyében – hangsúlyozta Puskás Norbert.

Tavaly évvégére megújult a 16 éves Vaskeresztesi Horgászturisztikai Központban található szövetségi iroda is: új irodabútorok és korszerű számítástechnikai eszközöket szereztek be a gyors ügyfélbarát kiszolgálás érdekében. A Magyar Falu program Civil Alapja pedig lehetőséget adott arra is, hogy a szövetség megvásárolja a központ melletti 3000 m2-es területet, melynek szakszerű körbekerítését is a pályázat támogatta. – Szövetségünk komplex feladatellátása révén és a tizenöt év vidékfejlesztési tapasztalatait magába gyűjtve lehetőséget kapott a „Helyi értékek és élmények promóciója a Pannon Térségfejlesztő Egyesület területén” című projekt megvalósítására, amely június 30-án zárul.

A projekt kiemelt célja a horgászat mellett a helyi értékek, élmények fontosságának fókuszba helyezése. A projektben létrehoztak és folyamatosan működtetnek egy térségi Facebook és Instragram oldalt „Pannon Élmény” címmel, valamint 2022. évi térségi PANTER naptár és turisztikai kiadvány is készült. Napokban jelent meg a Pinka-völgye turisztikai élményeit bemutató kisfilm is. Továbbá a projekt révén jelen voltunk a térségi közösségi, önkormányzati eseményein, melyekről rendszeresen tudósítottunk – fűzte hozzá az ügyvezető elnök.

A Helyi és térségi turizmusfejlesztés című felhívásra újabb TOP Plusz- pályázatot nyújtott be a szervezet 2022 nyár elején, konzorciumi formában három vízhasznosító horgász egyesület együttműködésével. A Vas Megyei Területfejlesztési Stratégiával összhangban a Büki horgásztó, a Kőszegi Csónakázó-tó, a Kőszegi téglagyári tó, a Vassurányi tó, a Rábasömjéni horgásztó, a Rába folyó ikervári szakasza és a Vasvári II-es horgásztó turisztikai infrastruktúra fejlesztését tervezik. – A Szövetség képzeletbeli karácsonyfája alá nagy örömünkre a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával az 199.915.797 forint támogatás jóváhagyásáról szóló értesítés került december végén, így idén tovább fejlődhetnek a vasi vizek – jelentette be Puskás Norbert. Jelenleg a szerződéskötési folyamat vette kezdetét és sikeres pályázat megvalósítása esetén 2024.év végére minden tervezett beruházás elkészülhet.

Az előzőekben felsorolt tavakon, illetve folyószakaszon és közvetlen környezetükben a kisléptékű infrastrukturális beavatkozások elősegítik az érintett településkép javítását, valamint a térségben élő lakosság és az oda érkező turisták rekreációs lehetőségeit is bővítik. A tervek szerint a felsorolt horgászvizek mellett utak, parkolók, rézsűk, horgászhelyek, valamint padok, pihenő helyek, mozgáskorlátozott horgászhelyek, tábori illemhelyek, rendezvényterek, szalonnasütők, információs táblák épülnek és további jóléti fejlesztések valósulnak meg.