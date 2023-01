Ágh Péter államtitkárral, a térség országgyűlési képviselőjével, Fehér László polgármesterrel és Szilvai Józseffel, a Magyar Közút Nzrt. vezérigazgatójával közösen sajtótájékoztatót is tartott az építésügyi és közlekedési miniszter csütörtök reggel. Itt Ágh Péter annak fontosságát hangsúlyozta, hogy a választókerületben lépésről lépésre, újabb és újabb utakat tudjanak felújítani.

- 2022-ben is ezeknek a lépéseknek az eredményeit tapasztalhattuk meg Észak-Vas megyében, ami jól tetten érhető Lócson, Nemesbődön, Vasasszonyfán, Mesterházán és itt, Celldömölkön is – mondta az államtitkár. Később beszélt arról is, hogy Lázár János támogatása Celldömölk középületein régóta látható: így annak idején, amikor a kolostorépület felújításáért lobbiztak, Lázár János volt, aki Miniszterelnökséget vezető miniszterként a projekt mellé állt, és a kormány révén a szükséges forrásokat biztosította a felújításhoz. De a celldömölki járási hivatal épülete is abban az időszakban szépülhetett meg, amikor Lázár János a járásokért felelt.

Fehér László polgármester köszöntő szavaiban a miniszter figyelmébe ajánlotta: Celldömölk emblematikus része a Ság hegy. Az elmúlt években a hegy lábánál megépült a Kemenes Vulkán Park Látogatóközpont. Utalt a tervezett turisztikai fejlesztésekre is: vasutas skanzent, valamint héthektáros területen egy lóversenypályát és lovascentrumot álmodtak. A városvezető megragadta az alkalmat, és kérte Lázár János minisztertől és Ágh Pétertől a projektekre való odafigyelést.